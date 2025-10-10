Qué dice la prensa de Surinam sobre el empate ante Guatemala en las eliminatorias mundialistas

Guatemala y Surinam tuvieron que repartirse los puntos de este partido clave de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, al empatar 1-1 en el estadio Franklin Essed.

Parecía que el partido se lo iba a llevar la Bicolor, tras un golazo de Darwin Lom al minuto 74, pero, a última hora, un gol de Surinam derrumbó todas las ilusiones de los guatemaltecos y el marcador se mantuvo en un amargo empate.

Varios medios guatemaltecos han señalado el empate como un tropiezo de la Bicolor, además de que este resultado complica la clasificación del conjunto de Luis Fernando Tena al Mundial del 2026.

Pero ¿y los medios de Surinam? Han sido varios los artículos que los medios de ese país han publicado sobre el partido, en los que destacan la forma de jugar de su equipo local y cómo se basaron en un estilo de juego “agresivo” y “dominante”.

Uno de estos medios, llamado Suriname Times, destacó que el equipo inició de una forma “agresiva”, en la que, durante los primeros minutos, protagonizó una presión alta y una insistencia por buscar el primer gol del partido.

“Contra todo pronóstico, Guatemala se adelantó en el marcador. Ridgeciano Haps perdió el balón de forma infantil, y este acabó en la portería. Debido a una mala defensa, Darwin Lom pudo rematar libremente y marcar el 0-1”, afirma el medio de Surinam.

Otro de los medios de ese país, llamado De Ware Tijd, compartió en sus redes sociales el resultado del partido, en el que destacaron la actuación del suplente Virgil Misiedjan, quien logró anotar el gol del empate al minuto 94.

De igual forma, los medios enfatizaron el mal despeje que provocó la primera anotación de Guatemala.

