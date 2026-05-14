“Si Dios me da jugarla, estaré preparado”: Estuardo Chang confía en estar listo para la final ante Municipal

Estuardo Chang vive un momento inesperado pero especial con Xelajú MC. El tercer portero del equipo asumió la titularidad tras las lesiones de Rubén Darío Silva y Nery Lobos y respondió con actuaciones destacadas en la liguilla. “La verdad, me siento muy contento. Estos últimos días han sido de mucha alegría para mí. Gracias a Dios se me da esta oportunidad de estar aquí. Nunca lo imaginé en esta temporada”, expresó el guardameta.

Chang destacó el respaldo recibido por parte del cuerpo técnico, sus compañeros y su familia durante los partidos más importantes de su carrera. “Yo creo que tuve todo el apoyo del grupo, del cuerpo técnico y jugadores. Les agradezco mucho por todo el apoyo que tuvieron hacia mi persona. Mi familia siempre me ha enseñado a ser humilde para alcanzar el éxito”, señaló. El portero también reveló que decidió alejarse de las redes sociales para mantenerse tranquilo y enfocado en el aspecto deportivo. “Yo sé que no hemos ganado nada. Es un gran paso para mi carrera”, agregó.

De cara al partido de ida de la final ante Municipal este sábado 16 de mayo en El Trébol, Chang aseguró que deberá mantener la concentración durante todo el encuentro si recibe la oportunidad de jugar. “Si Dios me da la oportunidad de jugar esa final, debo estar tranquilo, enfocado y concentrado en el partido. Voy a estar preparado.”, afirmó. Chang viene de ser elegido jugador del partido en la semifinal de vuelta contra Comunicaciones, disputada en el estadio Mario Camposeco.

Estuardo Chang aseguró que ser portero siempre fue su pasión, pese a tratarse de una de las posiciones más exigentes dentro del futbol. “Desde pequeño me gusta la portería. Es una posición complicada, pero también es muy linda. Cuando uno asume el reto de ser portero es algo lindo”, expresó el guardameta de Xelajú MC.

El arquero del conjunto quetzalteco también habló sobre la presión que implica defender el arco y la responsabilidad de evitar errores en momentos decisivos. “El portero siempre está solo, siempre tiene sus ideas y no puede cometer errores, mucho menos en estas instancias”, afirmó Chang, quien atraviesa el mejor momento de su carrera en plena final del Clausura del 2026.

Chang reconoció que nunca imaginó vivir una experiencia como la actual con Xelajú MC y aseguró que disfruta cada momento antes de la serie por el título contra Municipal. “Sinceramente no me lo imaginaba, se siente muy bonito, es un sueño el que estoy viviendo”, concluyó el portero, quien se perfila como titular para el partido de ida de la final este sábado en El Trébol.