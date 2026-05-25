Fútbol Nacional
Sorteo de la Copa Centroamericana 2026: cuándo, dónde y cómo verlo
Este martes 26 de mayo, a las 18.00 horas, se realizará el sorteo de la Copa Centroamericana 2026, torneo que contará por primera vez con cuatro equipos guatemaltecos en competencia.
Este martes 26 de mayo, a las 18.00 horas, se realizará el sorteo de la Copa Centroamericana 2026. (Foto Prensa Libre: EFE).
La Copa Centroamericana 2026 ya tiene fecha para su sorteo. El evento se realizará este martes 26 de mayo a las 18.00 horas de Guatemala en Miami y definirá los cuatro grupos de la competencia regional. Guatemala tendrá representación histórica con cuatro clubes clasificados al torneo.
Municipal encabezará la participación chapina al quedar ubicado en el Bombo 1 tras conquistar el Clausura 2026. Los Rojos compartirán el grupo de máximos favoritos junto a Alajuelense, Herediano y Olimpia, mientras que Saprissa fue desplazado al Bombo 2 según el ranking actualizado de Concacaf.
Antigua GFC y Xelajú MC también representarán al país en los bombos 2 y 3 respectivamente. Deportivo Mixco completa la delegación guatemalteca y disputará por primera vez la Copa Centroamericana, marcando un hecho histórico para la institución chicharronera.
Los datos del sorteo y los bombos
- Fecha: Martes 26 de mayo de 2026
- Hora: 6:00 PM Guatemala / 7:00 PM Panamá
- Sede: Miami, Florida
- Dónde ver: Disney Plus y canal de YouTube de la Concacaf
Bombo 1: Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal
Bombo 2: Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y Motagua
Bombo 3: Xelajú MC, Cartaginés, Marathón y Mixco
Bombo 4: Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y FAS
Bombo 5: Diriangén FC, Alianza FC, UMECIT FC y Verdes FC
El torneo contará con cuatro grupos de cinco equipos, donde cada club jugará cuatro partidos, dos de local y dos de visitante. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final y seis equipos obtendrán boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.