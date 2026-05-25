Sorteo de la Copa Centroamericana 2026: cuándo, dónde y cómo verlo

La Copa Centroamericana 2026 ya tiene fecha para su sorteo. El evento se realizará este martes 26 de mayo a las 18.00 horas de Guatemala en Miami y definirá los cuatro grupos de la competencia regional. Guatemala tendrá representación histórica con cuatro clubes clasificados al torneo.

Municipal encabezará la participación chapina al quedar ubicado en el Bombo 1 tras conquistar el Clausura 2026. Los Rojos compartirán el grupo de máximos favoritos junto a Alajuelense, Herediano y Olimpia, mientras que Saprissa fue desplazado al Bombo 2 según el ranking actualizado de Concacaf.

Antigua GFC y Xelajú MC también representarán al país en los bombos 2 y 3 respectivamente. Deportivo Mixco completa la delegación guatemalteca y disputará por primera vez la Copa Centroamericana, marcando un hecho histórico para la institución chicharronera.

Los datos del sorteo y los bombos

Fecha: Martes 26 de mayo de 2026

Martes 26 de mayo de 2026 Hora: 6:00 PM Guatemala / 7:00 PM Panamá

6:00 PM Guatemala / 7:00 PM Panamá Sede: Miami, Florida

Miami, Florida Dónde ver: Disney Plus y canal de YouTube de la Concacaf

Bombo 1: Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal

Bombo 2: Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y Motagua

Bombo 3: Xelajú MC, Cartaginés, Marathón y Mixco

Bombo 4: Alianza FC, LA Firpo, Real Estelí y FAS

Bombo 5: Diriangén FC, Alianza FC, UMECIT FC y Verdes FC

El torneo contará con cuatro grupos de cinco equipos, donde cada club jugará cuatro partidos, dos de local y dos de visitante. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final y seis equipos obtendrán boleto a la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.