Lynner García reacciona después de la derrota de Comunicaciones frente a Mictlán

El equipo de Comunicaciones sufrió una nueva derrota este fin de semana al caer 1-0 frente al Deportivo Mictlán en la jornada 12 del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, el conjunto albo suma ya siete derrotas en el certamen, ubicándose en la décima posición de la tabla con apenas 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y siete caídas.

Bajo la dirección del técnico mexicano Roberto Hernández, el equipo atraviesa una profunda crisis de resultados y rendimiento, sin lograr encontrar el rumbo en el torneo.

Las constantes lesiones, la ausencia de jugadores convocados a selecciones nacionales y el bajo nivel individual, especialmente de los jugadores extranjeros, han sido factores determinantes en el mal momento del club.

Hasta el momento, entre los refuerzos que llegaron al club esta temporada, solo Brayan Martínez y Ernesto Monreal han logrado marcar goles. El resto de las incorporaciones aún no han podido estrenarse en el marcador. Esta situación refleja un rendimiento preocupante que podría convertir la campaña actual en una de las más flojas en la historia reciente del club albo.

Con más de la mitad del torneo ya disputado, Comunicaciones necesita encontrar los resultados si no quiere evitar quedar fuera de la fase final y así intentar buscar salvar una temporada que, por ahora, se perfila como decepcionante y que sería de auténtico fracaso.

El jugador albo Lynner García se expresó después del encuentro frente a Mictlán: “Es una dura situación la que estamos pasando en Comunicaciones. Yo he venido de la cantera y el día de hoy estoy sufriendo porque no nos están saliendo las cosas”, expresó el jugador crema.

Asimismo, también indicó respecto a su jugada fallada: “El día de hoy el responsable número uno soy yo, porque tuve una clara para el empate y no lo pude hacer”, expresó el delantero albo.

Para terminar, indicó: “Lo que estamos viviendo es muy triste. No logramos levantar, y nosotros los jugadores lo estamos dando todo en la cancha, pero no, no están saliendo las cosas.”