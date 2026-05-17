Suchitepéquez toma ventaja en la final tras vencer 1-0 a Deportivo San Pedro en la ida

Suchitepéquez tomó ventaja en la gran final del Clausura 2026 de la Primera División al vencer 1-0 a Deportivo San Pedro en el estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango. El equipo venado logró sacar diferencia en un partido muy disputado, donde ambos clubes mostraron orden táctico y mantuvieron la intensidad durante gran parte de los 90 minutos.

El único gol del encuentro llegó al minuto 51 por medio de Armando Zamorano, quien apareció en el momento más importante del partido para romper el empate y darle tranquilidad al conjunto local. La anotación terminó marcando la diferencia en un duelo parejo y con pocas oportunidades claras de gol.

Deportivo San Pedro también compitió con disciplina y logró mantener cerrado el partido durante varios tramos del encuentro. El equipo sampedrano intentó reaccionar después del gol y buscó el empate en el cierre del duelo, pero no logró aprovechar sus aproximaciones en condición de visitante.

Con este resultado, Suchitepéquez llegará con ventaja al partido de vuelta programado para el domingo 24 de mayo. Mientras los Venados buscarán administrar la diferencia, San Pedro necesitará remontar ante su afición para quedarse con el título.

Una final marcada por el ascenso

Más allá del campeonato, ambos clubes viven momentos importantes en la temporada. Suchitepéquez todavía pelea por conseguir el boleto de ascenso a la Liga Nacional y esta final representa un impulso importante para afrontar ese desafío ante Nueva Santa Rosa.

San Pedro, por su parte, llega con tranquilidad luego de asegurar la semana pasada su histórico ascenso a la Liga Nacional. El club sampedrano ya cumplió el principal objetivo de la temporada y ahora intentará cerrar el torneo levantando también el título.

El partido de vuelta promete un ambiente intenso en San Pedro Sacatepéquez. Los locales necesitarán ganar para remontar la serie, mientras Suchitepéquez buscará defender la ventaja mínima conseguida en Mazatenango para coronarse campeón del Clausura 2026.