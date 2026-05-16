Primera División: Suchitepéquez y San Pedro abren la final del Clausura 2026 en Mazatenango

El Deportivo Suchitepéquez recibirá hoy a las 19:00 horas a los gallos del Deportivo San Pedro en el partido de ida de la final de la Primera División, correspondiente al Torneo Clausura 2026.

La serie, que se disputará a 180 minutos, enfrentará a los dos mejores equipos del campeonato: shecanos y venados.

El primer encuentro se jugará en el estadio Carlos Salazar Hijo, donde el conjunto venado intentará sacar ventaja para el compromiso de vuelta. Suchitepéquez cuenta con futbolistas como Andrés Lezcano, Mafre Icuté y Erick Rivera, quienes serán piezas clave en el ataque del equipo de Mazatenango, que buscará conquistar el título.

Sin embargo, el principal objetivo del cuadro suchiteco es regresar a la Liga Nacional. Después de ocho años en la Primera División, tras disputar esta final deberá afrontar la serie por el ascenso a la máxima categoría del futbol guatemalteco contra Nueva Santa Rosa.

Por su parte, Deportivo San Pedro afrontará la final con el ascenso asegurado. El cuadro sampedrano garantizó su pase a la Liga Nacional tras clasificar nuevamente a la disputa por el título y jugará, por primera vez en su historia, en la máxima categoría del futbol nacional, luego de 32 años de trayectoria.

Con menos presión, el equipo dirigido por Edwin “Chino” Vásquez intentará aprovechar el momento para quedarse también con el campeonato.

“Ahora que nosotros ya logramos el objetivo primordial, también queremos aprovechar la oportunidad de disputar esa final y tratar de ganarla… Esperamos en Dios que el día sábado podamos ir al Carlos Salazar Hijo a hacer un buen partido y conseguir un resultado positivo”, indicó.

Ambos equipos alcanzaron esta instancia luego de superar a sus rivales en semifinales. San Pedro venció 2-1 a Nueva Santa Rosa en el marcador global, mientras Suchitepéquez eliminó a Chichicasteco con un contundente 4-0.

San Pedro FC disputará su segunda final consecutiva en la Primera División, mientras Suchitepéquez intentará coronarse campeón antes de enfrentar a Nueva Santa Rosa —campeón del Apertura 2025— en la serie que definirá el segundo ascenso a la Liga Nacional.

Todo está listo para el silbatazo inicial de una final que promete intensidad y emociones. Los primeros 90 minutos podrían marcar el rumbo de la serie.