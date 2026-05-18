Suchitepéquez vs. Nueva Santa Rosa definirán el ascenso a Liga Nacional en el Estadio Pensativo

La Liga de Primera División confirmó que el repechaje por el segundo boleto de ascenso entre Suchitepéquez y Nueva Santa Rosa se jugará en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala. El partido definirá al acompañante de Deportivo San Pedro en la Liga Nacional para la temporada 2026-27.

El encuentro se disputará con arbitraje de Liga Nacional, reflejo de la importancia del duelo para el fútbol guatemalteco. Los precios de las entradas y el proceso de acreditación para medios serán anunciados en los próximos días.

Suchitepéquez llega al repechaje tras una destacada participación en el Clausura 2026, torneo en el que avanzó hasta la final de la Primera División y aseguró medio boleto de ascenso. Los venados buscarán regresar a la Liga Nacional después de varios años en la categoría de ascenso.

Nueva Santa Rosa, campeón del Apertura 2025, también aseguró medio boleto y buscará en Antigua Guatemala concretar el primer ascenso a Liga Nacional de su historia. Los Panaleros llegan con la ilusión de dar el salto a la máxima categoría del fútbol guatemalteco.

Los datos del partido

Suchitepéquez vs. Nueva Santa Rosa

Fecha: Sábado 30 de mayo de 2026

Hora: 6:00 PM

Estadio Pensativo, Antigua Guatemala

En juego: Segundo boleto de ascenso a la Liga Nacional 2026-27

Precios y localidades: por confirmar

El ganador de este partido se convertirá en el segundo equipo en ascender a la Liga Nacional para la temporada 2026-27, acompañando a Deportivo San Pedro que ya confirmó su ascenso directo. Será una noche histórica en el Pensativo donde el fútbol de ascenso guatemalteco tendrá todo el protagonismo en uno de los partidos más importantes del año para las instituciones del balompié chapín.