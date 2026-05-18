Coatepeque da el bombazo y ficha a Matías Rotondi y Ramiro Rocca para pelear el ascenso

Coatepeque FC confirmó dos fichajes de alto nivel para la temporada 2026-2027 de la Primera División. El cuadro de las serpientes anunció las incorporaciones de los delanteros argentinos Matías Rotondi y Ramiro Rocca, quienes llegan como las principales apuestas ofensivas del club para luchar por el ascenso a la Liga Nacional.

La institución rojinegra dejó claro que el objetivo principal será construir un plantel competitivo que le permita regresar a la máxima categoría del futbol guatemalteco. Para ello apostó por dos atacantes con amplia experiencia internacional y recorrido en el futbol centroamericano.

La llegada de ambos delanteros representa uno de los movimientos más importantes del actual mercado de fichajes en Guatemala y ha generado expectativa entre los aficionados coatepecanos.

El anuncio de Ramiro Rocca fue realizado a través de las redes sociales oficiales del club. “Jerarquía y gol para el ataque de las serpientes”, publicó la institución al oficializar la llegada del delantero argentino.

Rocca cuenta con experiencia en el futbol guatemalteco tras haber vestido las camisolas de Deportivo Iztapa y Municipal. Además, el atacante argentino también militó en clubes como Real España y Juticalpa FC de Honduras, así como en CD Chalatenango de El Salvador, consolidándose como un delantero con amplio recorrido en el área centroamericana.

Minutos después, la institución confirmó también la llegada de Matías Rotondi, un futbolista ampliamente conocido en Guatemala tras sus exitosos pasos por Deportivo Malacateco y Municipal.

Rotondi llega respaldado por una importante trayectoria internacional. En Argentina formó parte de Argentinos Juniors y posteriormente jugó para Temperley, Bragado FC y Argentino de Rosario.

También tuvo experiencias en República Dominicana con Universidad O&M y Cibao FC, mientras que en Ecuador defendió los colores de Orense SC. En Honduras militó en Honduras Progreso y Real España.

Mientras tanto, en Guatemala dejó una huella importante con Deportivo Malacateco, equipo con el que fue campeón y goleador del torneo nacional. Posteriormente conquistó el Clausura 2024 con Municipal y su experiencia más reciente en el país fue con Cobán Imperial.

La llegada de Rotondi y Rocca representa una clara declaración de intenciones por parte de la directiva de Coatepeque FC. El presidente del club, Juan Carlos Galindo Mínchez, ya había adelantado importantes movimientos en el mercado de fichajes. “Se vienen los mejores fichajes de la temporada”, escribió el dirigente en sus redes sociales previo a los anuncios oficiales.

Además de reforzar el plantel, Coatepeque también confirmó la contratación del técnico brasileño Flavio Da Silva, quien se suma al proyecto deportivo del club para esta nueva etapa institucional.

La dirigencia destacó que el estratega llega con experiencia reciente en el futbol guatemalteco y recorrido en el balompié centroamericano. El objetivo será aportar trabajo, orden y compromiso al equipo del pueblo.

Las incorporaciones se producen además en un momento especial para la institución, que el pasado 15 de mayo celebró 59 años de historia dentro del futbol guatemalteco.

Además de los fichajes estelares de Rotondi y Rocca, Coatepeque también confirmó las llegadas de Selvin Barlovento, quien finalizó su etapa con Chiquimulilla FC, y Ludwin Reyes, volante con experiencia en Suchitepéquez, Xelajú MC y Sacachispas.

Patrick Arzú, lateral izquierdo de 19 años, llega tras su paso por Fray FC, Quiriguá, Poptún FC y Unión Izabalense. Mientras tanto, Oliver Rodas reforzará el ataque luego de militar con los Jaguares de Santa Lucía Cotzumalguapa.

Con estas incorporaciones, Coatepeque comienza a perfilarse como uno de los principales candidatos para pelear por el ascenso en la temporada 2026-2027.