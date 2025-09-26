Surinam revela lista preliminar con 32 jugadores para enfrentar a Guatemala y Panamá en la eliminatoria mundialista

Surinam apuesta por talento local y experiencia internacional para enfrentar a Guatemala en la eliminatoria mundialista. La selección nacional de Surinam se prepara para dos duelos cruciales frente a Guatemala el próximo 10 de octubre y 14 contra Panamá en el marco de la ronda final de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Con una convocatoria de 32 jugadores, el combinado surinamés ha apostado por una mezcla de juventud, talento local y experiencia internacional para encarar este compromiso.

Entre los convocados por la Federación de Fútbol de Surinam destacan dos jugadores que militan en la liga local de Surinam: el portero Jonathan Fonkel y el mediocampista Renske Adipi, ambos pertenecientes al histórico club SV Robinhood.

A nivel regional, el delantero Jamihlio Rigters, quien actualmente juega en el Cavalier FC de Jamaica, aporta velocidad y capacidad goleadora en el ataque caribeño, siendo uno de los pilares del combinado nacional. La convocatoria también incluye jugadores que militan en ligas de alto nivel en Medio Oriente.

El mediocampista Djavan Anderson, del Al-Ittifag FC de Emiratos Árabes Unidos, aporta equilibrio y visión en el centro del campo, mientras que el defensor Shaquille Pinas, del Al-Kholood de Arabia Saudita, refuerza la zaga con solidez y experiencia, todos comandados por su gran figura el jugador del Osasuna Sheraldo Becker.

Preselección de Surinam

Porteros:

Jonathan Fonkel

Warner Han

Etienne Vaessen

Jahnilo Wiegel

Defensas:

Myenty Abena

Radinio Balker

Anfernee Dijksteel .

Rudgeriano Haps

Devon Koswal

Yanick Leliendal

Nigel Lonwijk

Shaquille Pinas

Djevencio Van Der Kust

Liam Van Gelderen

Dion Malone

Kenneth Paal

Mediocampistas:

Djavan Anderson

Renske Adipi

Jean-Paul Boetius

Tjaronn Chery

Denzel Jubitana

Dhoraso Klas

Justin Lonwijk

Immanuel Pherai

Sheraldo Becker

Delanteros:

Djenario Daniels

Jay-Roy Grot

Richonell Margaret

Virgil Misidjan

Jaden Montnor

Jamihlio Rigters

Gleofilo Vlijter

Los enfrentamientos contra Guatemala y Panamá serán decisivos para las aspiraciones de Surinam de clasificar al Mundial de 2026, ya que solo el primer lugar del grupo avanzará directamente a la Copa del Mundo. Por ello, Guatemala, Surinam, El Salvador y Panamá buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles para mantenerse en la lucha por el boleto directo.

En días recientes, la Federación de Fútbol de Surinam anunció que las entradas para el partido contra Guatemala ya se encuentran totalmente agotadas. Por ello, se espera un lleno total en el Estadio Dr. Franklin Essed, ubicado en la ciudad de Paramaribo.