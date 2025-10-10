Surinam vs. Guatemala: ¿Qué clima se espera en Paramaribo durante el partido por eliminatorias?

La Selección de Guatemala enfrentará a su similar de Surinam este viernes 10 de octubre, a las 15.00 horas, en la ciudad de Paramaribo, por la tercera jornada de la última ronda de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf), rumbo a la Copa Mundial 2026 en México, Canadá y EE. UU.

El combinado guatemalteco llegó a la capital surinamesa como último lugar del Grupo A, luego de haber sumado un solo punto, tras ser derrotado en la primera jornada por El Salvador (0-1), en el estadio Cementos Progreso, en la zona 6 capitalina, y posteriormente haber logrado un empate 1-1 ante los canaleros, en la Ciudad de Panamá.

Por su parte, y contra todo pronóstico, los Suriboys mantienen el liderato en solitario del grupo, con cuatro unidades, ya que en la primera jornada empataron 0-0 ante la Selección de Panamá, en Paramaribo, y posteriormente vencieron 1-2 a los cuscatlecos, en San Salvador, por lo que se mantienen invictos en las eliminatorias mundialistas.

Sin embargo, aunque Guatemala y Surinam se han enfrentado solo tres veces en eliminatorias mundialistas y, hasta ahora, la Azul y Blanco no ha perdido contra los sudamericanos, el panorama actual sugiere que el próximo compromiso será mucho más complicado en comparación con el registro histórico entre ambas selecciones.

Clima en Paramaribo este viernes 10 de octubre

Durante el partido de la Selección de Guatemala, programado para las 15.00 horas de este viernes 10 de octubre, en el estadio Dr. Franklin Essed, ubicado en la ciudad de Paramaribo, el pronóstico para Surinam indica que, a esa hora, podría haber lluvia repentina, intensa y de corta duración, con una temperatura de aproximadamente 32 °C.

Luego, conforme avance el compromiso entre Guatemala y Surinam, se espera que el cielo en Paramaribo esté mayormente nublado, con temperaturas bajando hacia los 30 °C. No obstante, aunque en la noche se prevé un cielo despejado y temperaturas de 28 °C, las condiciones climáticas podrían afectar directamente el desarrollo del juego.

Combinar el calor con la humedad y la posible lluvia puede generar condiciones pesadas, afectar la resistencia de los jugadores —tanto de Guatemala como de Surinam— y requerir más pausas o hidratación constante. Además, si llueve antes o durante el partido, el césped puede volverse resbaladizo, lo que favorece errores o pérdidas de balón.

Cabe mencionar que, aunque se espera que el juego empiece con nubosidad y riesgo de lluvia, las condiciones podrían mejorar con un cielo parcialmente despejado hacia la noche, por lo que la visibilidad será mejor para árbitros, público y jugadores, quienes únicamente tendrán que preocuparse por dominar la cancha sintética del estadio.

Probabilidad de lluvia en Surinam

Las lluvias en Paramaribo podrían comenzar durante el inicio del partido, lo que complicaría el juego con un campo resbaladizo y condiciones más lentas. Además, la humedad elevada, sumada al calor, exigirá una buena gestión física de todos los futbolistas, con pausas para hidratación y rotación de jugadores para mitigar sus efectos.

Hasta el momento, el viento no se anticipa como un factor dominante, pero cualquier ráfaga podría afectar los balones aéreos durante la precipitación o justo después de ella. Por ello, ambos equipos esperan que el cielo se despeje con el paso de los minutos, ya que la visibilidad mejorará y el juego podría fluir con menos interrupciones.