Torneo Apertura 2025: el líder, el colero y la clasificación completa tras 11 jornadas

La primera vuelta del Torneo Apertura 2025 llegó a su fin este domingo, tras disputarse los seis encuentros de la jornada 11. Los resultados dejaron cambios importantes en la tabla de posiciones, donde Municipal se consolidó como líder, mientras que Guastatoya firmó uno de sus peores arranques en la Liga Nacional.

Los escarlatas, con su victoria 3-0 sobre Marquense en el estadio El Trébol, alcanzaron 23 puntos y un diferencial de +11, lo que los coloca en lo más alto de la clasificación. La derrota de Antigua GFC frente a Malacateco por 3-1 permitió que el equipo colonial cayera al segundo lugar con 20 puntos, mientras que los Toros escalaron hasta la séptima posición con 13 unidades.

Otro de los que sigue firme en la pelea es Deportivo Mixco, que dejó escapar la victoria en el último minuto frente a Aurora, empatando 2-2. Con este resultado, Mixco se ubica en el tercer lugar con 20 puntos y +4, mientras que Aurora suma 19 unidades en el cuarto puesto.

En el occidente, Xelajú MC tuvo una gran actuación al imponerse con un contundente 3-0 sobre Comunicaciones, lo que le permite llegar a 15 puntos y colocarse en la quinta posición. Por su parte, los albos atraviesan un momento complicado, ubicándose en la décima casilla con 11 puntos y -6 de diferencia.

El duelo entre Guastatoya y Achuapa terminó sin goles en el estadio David Cordón Hichos. Con este resultado, Achuapa cerró la primera vuelta en el sexto lugar con 13 puntos, mientras que los Pecho Amarillo suman únicamente 5 puntos en 11 jornadas y un preocupante diferencial de -15, quedando últimos en la tabla.

La jornada se cerró en Jutiapa con la victoria de Deportivo Mictlán 1-0 sobre Cobán Imperial, gracias al gol de Osman Salguero. Con este triunfo, los Conejos escalaron a la octava posición con 13 puntos, dejando a los Príncipes Azules en la novena plaza con 12 unidades.

En la parte baja también aparece Marquense, que con la derrota en la capital quedó en la undécima posición con 11 puntos y -9 de diferencial. Los leones no pudieron sumar en el debut de Diego Vázquez como técnico.

De esta manera, la primera vuelta del Apertura 2025 concluye con un panorama claro: Municipal lidera con paso firme, Antigua y Mixco se mantienen cerca, Aurora y Xelajú siguen en la pelea, mientras que Guastatoya deberá reaccionar en la segunda vuelta para evitar complicaciones en el fondo de la tabla.