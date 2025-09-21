Torneo Apertura: Mictlán cierra la jornada 11 con victoria frente a Cobán Imperial

El Deportivo Mictlán sumó tres puntos más en casa tras imponerse 1-0 a Cobán Imperial en el estadio Asunción Mita, en lo que fue el cierre de la jornada 11 del Torneo de Apertura 2025.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 52, obra de Osman Salguero, quien definió tras una gran jugada colectiva que permitió a los Conejos adelantarse en el marcador. Desde ese momento, Mictlán supo mantener la ventaja y asegurar los tres puntos frente a un rival que buscaba sumar fuera de casa.

Con este resultado, Deportivo Mictlán alcanza 13 puntos y escala hasta la octava posición en la tabla de posiciones, reforzando su desempeño como local y mostrando un buen nivel en la segunda vuelta del torneo.

Por su parte, Cobán Imperial no logra levantar el rendimiento bajo la dirección de Sebastián Bini, y se mantiene en la novena posición con 12 puntos, lejos de los primeros puestos que dan acceso a las etapas finales del campeonato.

El partido mostró un encuentro parejo en varios tramos, con oportunidades para ambos equipos, pero la efectividad de Mictlán fue determinante para quedarse con la victoria.

De esta manera, la jornada 11 del torneo queda oficialmente cerrada, con resultados que modifican el orden en la parte alta de la tabla, donde Municipal lidera seguido por Antigua y Mixco, mientras que los equipos de mitad de tabla luchan por acercarse a los puestos de clasificación.

Mictlán suma así un triunfo importante que le permite mantenerse competitivo en la temporada, mientras que Cobán Imperial deberá buscar mejorar su rendimiento de visitante para no alejarse de los primeros lugares.

El cierre del partido fue controlado por los locales, que supieron administrar la ventaja hasta el pitazo final, confirmando a Mictlán como un rival difícil de vencer en casa.