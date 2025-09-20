Torneo Apertura 2025: Malacateco vence a Antigua GFC y le cede el liderato a Municipal

Deportivo Malacateco hizo respetar el estadio Santa Lucía con un triunfo contundente 3-1 ante Antigua GFC, en el duelo disputado este sábado por la noche. Los Toros sumaron tres puntos vitales que les permiten escalar posiciones en la tabla y de paso alterar la parte alta del torneo.

El equipo fronterizo tomó ventaja temprano gracias al delantero ecuatoriano Bryron Angulo, quien definió con calidad para abrir el marcador. El atacante sudamericano fue la gran figura del encuentro, ya que minutos más tarde volvió a hacerse presente para firmar su doblete personal.

Ese segundo tanto puso cuesta arriba el partido para Antigua GFC, que si bien intentó reaccionar en el complemento, nunca logró controlar el ímpetu ofensivo de los locales ni revertir la desventaja. Aun así, el cuadro colonial encontró el descuento para meterse en el encuentro y presionar en los últimos minutos.

Sin embargo, el esfuerzo visitante no fue suficiente. Malacateco supo resistir los ataques y aprovechó los espacios dejados por el rival para sellar el marcador definitivo. En el minuto 90, José Ochoa, por parte de los Toros marcaron el tercer gol que desató la celebración en Santa Lucía.

La derrota tuvo consecuencias directas para Antigua GFC en la tabla general. El equipo dirigido por Mauricio Tapia perdió el liderato tras este tropiezo, sumado a la victoria de Municipal horas antes en el estadio El Trébol.

De esta manera, Municipal subió al primer lugar de la clasificación, mientras que Antigua descendió al segundo puesto, cortando su buena racha y cediendo terreno en la lucha por mantenerse en lo más alto del campeonato.

Por su parte, Malacateco no solo se llevó tres puntos importantes, sino también confianza para lo que resta de la fase de clasificación. Los Toros confirman que en Santa Lucía son un rival difícil y que aspiran a seguir escalando posiciones.

Con el 3-1 final, Malacateco celebró junto a su afición una victoria clave en casa, en un duelo que además sacudió la parte alta de la tabla y dejó a Municipal como nuevo líder del certamen.