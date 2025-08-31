Torneo Apertura: Antigua GFC empata 2-2 con Cobán Imperial tras desperdiciar ventaja en el José Ángel Rossi

Antigua GFC tuvo que conformarse con un empate 2-2 ante Cobán Imperial en el Estadio José Ángel Rossi, en un partido que parecía tener controlado hasta los últimos instantes. El equipo colonial buscaba mantener su buen momento en el torneo local tras la eliminación en la Copa Centroamericana, pero un gol en tiempo agregado de Janderson Pereira le permitió a los locales rescatar un punto crucial.

Desde el inicio, Antigua mostró determinación y logró tomar ventaja temprano. Al minuto 13, Milton Maciel aprovechó un balón que parecía perdido y venció al portero para abrir el marcador a favor de los visitantes. La anotación tempranera marcó el ritmo del partido y obligó a Cobán Imperial a adelantar sus líneas en busca de la igualdad.

El equipo colonial amplió la ventaja al minuto 20 con un gol de Francisco Apaolaza, quien se hizo presente nuevamente en el marcador y puso el 2-0. Con esa diferencia, parecía que Antigua tenía la victoria asegurada, pero la reacción de los locales no se hizo esperar.

Cobán Imperial, que aún busca estabilizar su rendimiento en casa, fue paciente y fue escalando posiciones en el marcador con un juego más ofensivo. El equipo dirigido por Sebastián Bini logró mantener la presión y generó varias opciones de peligro, demostrando que aún no se da por vencido en la temporada.

En el segundo tiempo, Antigua intentó mantener su ventaja y controlar el ritmo del partido, pero la defensa visitante no pudo sostener el marcador. Cobán Imperial se acercó cada vez más y encontró el descuento en un penal convertido por Uri Amaral al minuto 61, lo que reavivó la esperanza local de sumar puntos.

La igualdad definitiva llegó en tiempo agregado, cuando Janderson Pereira marcó el 2-2 que silenció por un momento a Antigua y desató la euforia entre los aficionados locales. Con este tanto, Sebastián Bini suma su segundo empate al mando de Cobán Imperial, mientras que Antigua dejó ir tres puntos que parecían ya asegurados.

Con este resultado, Antigua GFC mantiene su rendimiento en el torneo pero pierde una oportunidad de consolidarse más arriba en la tabla. Cobán Imperial, por su parte, rescata un punto valioso que le permite sumar y seguir buscando estabilidad en su rendimiento en casa.

La próxima jornada será decisiva para ambos equipos. Antigua intentará recuperar lo perdido y sumar de a tres para no alejarse de los primeros puestos, mientras que Cobán Imperial buscará aprovechar la motivación del último minuto para conseguir su primera victoria del torneo en casa ante Comunicaciones.