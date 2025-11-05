Torneo Apertura: Así se jugará la fecha 18, con Municipal buscando mantener el liderato y Comunicaciones intentando escalar posiciones

La jornada de mitad de semana en la Liga Nacional de Guatemala promete grandes emociones, con seis partidos que podrían ser decisivos en la lucha por la clasificación a la liguilla.

Cuatro encuentros se disputarán el miércoles y dos más el jueves, en una fecha clave tanto para los equipos que buscan asegurar su lugar entre los primeros puestos como para aquellos que luchan por no quedar fuera de la fase final.

La acción arranca el miércoles a las 14:00 horas en el estadio Winston Pineda de Jutiapa, donde Deportivo Achuapa recibirá al cuadro del Malacateco. Los cebolleros intentarán recuperarse tras su reciente derrota, mientras que los Toros llegan motivados luego de vencer a Marquense.

A las 16:00 horas, el estadio Guillermo Slowing será el escenario de un duelo crucial entre Aurora FC y Comunicaciones. Aurora, ubicado en la parte alta de la tabla, buscará consolidar su posición, mientras que los cremas, que vienen de una victoria ante Achuapa, intentarán mantenerse en la pelea por un lugar entre los ocho mejores.

Más tarde, a las 18:00 horas, Antigua GFC recibirá en el estadio Pensativo a Cobán Imperial. Los coloniales llegan con el impulso de su triunfo ante Mixco, y buscarán afianzarse en la zona alta, mientras que los príncipes azules necesitan sumar para escalar posiciones en la tabla.

La jornada del miércoles cerrará a las 20:00 horas con el enfrentamiento entre Marquense y Xelajú MC. Los leones intentarán reponerse de su última derrota, mientras que los chivos buscarán sumar puntos vitales en su lucha por la clasificación.

El jueves continuará la actividad con dos partidos. A las 17:00 horas, Guastatoya, actual colero del torneo, recibirá al Deportivo Mixco, segundo en la tabla general. Los Pecho Amarillo tienen una oportunidad de oro para sumar tres puntos que les permitan intentar salir del fondo de la clasificación.

Finalmente, a las 19:30 horas, Municipal recibirá a Mictlán en el estadio Manuel Felipe Carrera. Los rojos buscarán una victoria que les permita mantenerse en la cima del torneo y asegurar su lugar entre los primeros puestos.