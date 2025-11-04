Comunicaciones confirma la salida del delantero mexicano Brian Martínez

Comunicaciones FC ha anunciado oficialmente la desvinculación del delantero mexicano Brian Martínez. El futbolista de 29 años abandona la institución crema de forma anticipada, antes de que concluya el Torneo Apertura 2025, en medio de una temporada complicada para el equipo capitalino.

A través de un comunicado oficial, el club informó: "Comunicaciones FC informa que se ha llegado a un acuerdo para la rescisión de contrato con el jugador Brian Martínez. Agradecemos su paso por nuestra institución y le deseamos lo mejor en sus próximos desafíos profesionales". El mensaje no profundizó en los motivos de la decisión, limitándose a confirmar el fin del vínculo contractual.

Brian Martínez, originario de Ciudad Victoria, México, llegó al conjunto albo como una solicitud específica del entonces entrenador Roberto Hernández, quien buscaba reforzar la zona ofensiva del equipo.

Martínez arribó con experiencia internacional, habiendo militado en equipos de Costa Rica como AD San Carlos, Sporting FC y Grecia, además de pasos por el fútbol mexicano con Cruz Azul Hidalgo y Querétaro en fuerzas básicas.

Su paso por Guatemala no resultó como se esperaba. Durante su estadía en Comunicaciones, el atacante participó en 14 de los 17 encuentros disputados en el torneo, consiguiendo marcar únicamente en una ocasión contra Marquense y registrando una asistencia en el duelo ante Municipal. Números que quedaron muy por debajo de lo proyectado para un delantero de su experiencia.

La presencia de Martínez en el equipo fue disminuyendo gradualmente hasta desaparecer por completo de las convocatorias. Su último encuentro vistiendo la camiseta crema fue el 19 de octubre en el clásico número 335 frente a Municipal, partido que finalizó sin goles en el Estadio Cementos Progreso.

Para suplir la salida del mexicano, la directiva crema incorporó al delantero colombiano Deyner Padilla, quien ha mostrado señales prometedoras desde su llegada. El sudamericano ya ha participado en algunos compromisos e hizo su primera anotación en el reciente triunfo 2-0 sobre Deportivo Achuapa.

La salida de Martínez ocurre en medio de una situación complicada para el equipo de Comunicaciones. Los albos ocupan actualmente la penúltima posición de la tabla de clasificación con apenas 16 unidades, producto de una irregularidad que los ha mantenido en la zona de peligro durante varias jornadas.

Aunque el equipo logró cortar recientemente una racha de seis juegos sin victorias al superar a Achuapa, la situación sigue siendo delicada. Con solo cinco fechas restantes en la fase regular, Comunicaciones necesita una reacción urgente para garantizar su presencia en la liguilla y evitar quedar fuera de los cuartos de final.