Aficionados de Comunicaciones visitan a los jugadores por la crisis que vive en el Apertura 2025

El entrenamiento de Comunicaciones FC tuvo un momento distinto este jueves, cuando un grupo de aficionados se hizo presente en las instalaciones de el Estadio Cementos Progreso, en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala, para conversar con los jugadores y cuerpo técnico.

La visita se produjo en medio de una crisis deportiva que tiene al equipo en la penúltima posición de la tabla con apenas 13 puntos y seis partidos consecutivos sin conocer la victoria.

La sesión de entrenamiento transcurría con normalidad hasta que, al finalizar la práctica, recibieron a la visita de algunos aficionados. Los visitantes llegaron con una intención clara: mostrar su apoyo al plantel, pero también exigir compromiso y entrega ante la difícil situación que atraviesa el club.

La visita se desarrolló en total calma y sin ningún tipo de incidente. Los aficionados, lejos de crear conflicto, buscaron motivar al grupo y recordarles el peso de defender los colores de un club histórico como Comunicaciones.

Los números no mienten y reflejan un mal momento de Comunicaciones en los últimos torneos. Los Cremas se ubican en la penúltima posición de la tabla del Torneo Apertura 2025 con apenas 13 puntos en 16 jornadas disputadas, encontrándose a solo un punto de caer al último puesto de la tabla, actualmente ocupado por el Deportivo Guastatoya.

La racha negativa de seis partidos consecutivos sin ganar ha encendido todas las alarmas en la institución. El equipo no ha logrado encontrar el camino hacia la victoria y cada jornada que pasa se hace más complicado salir de la zona baja de la clasificación.

El respaldo mostrado por los hinchas este jueves podría convertirse en un impulso anímico clave de cara al compromiso del fin de semana. Los jugadores recibieron el mensaje de la afición y ahora deberán demostrarlo en el campo con una victoria que hace mucho tiempo no llega.

El entrenador y su cuerpo técnico saben que el duelo ante Deportivo Achuapa, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, es más que un simple partido. El encuentro, programado para este sábado a las 17:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, representa una oportunidad de reivindicación ante su afición y un punto de inflexión para tratar de encaminar el cierre de la fase de clasificación.

Comunicaciones buscará este sábado no solo sumar tres puntos vitales en su lucha por salir del fondo de la tabla, sino también reconectar con su gente y comenzar a escribir un nuevo capítulo de recuperación.












