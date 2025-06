Última jornada decisiva para Guatemala: debe vencer a Guadalupe o se despide de la Copa Oro

La Selección Nacional de Guatemala se prepara para su último partido de la fase de grupos en la Copa Oro 2025, y el rival será nuevamente Guadalupe, selección con la que los chapines ya definieron el pase a la siguiente ronda en la edición anterior del torneo. La historia vuelve a repetirse: un cierre de fase contra un equipo aguerrido que, a pesar de estar sin puntos, llega con todo por ganar.

Guadalupe ha tenido un inicio complicado en esta Copa Oro. En la primera jornada cayó por goleada ante Panamá con un marcador de 5-2, mientras que en su segundo duelo perdió 2-1 frente a Jamaica. Con cero unidades y una diferencia negativa, su panorama es cuesta arriba, pero matemáticamente aún mantiene una posibilidad remota de clasificación si gana por goleada y se combinan otros resultados.

Para Guatemala, el escenario es más claro. Una victoria ante Guadalupe es obligatoria para mantener vivas sus esperanzas de avanzar a los cuartos de final. Además, el combinado nacional necesita que Jamaica empate o pierda en su partido para poder acceder entre los mejores del Grupo C.

El equipo de Guadalupe está formado por una base de jugadores que militan en el fútbol europeo, destacando principalmente nombres que juegan en Francia y Alemania. Entre ellos sobresalen el lateral izquierdo Jérôme Roussillon, actual jugador del Union Berlín; el defensor central Christopher Jullien, del Montpellier; y el mediocampista Yvann Maçon, quien forma parte del Saint-Étienne.

A pesar de no tener un reconocimiento constante en torneos internacionales, Guadalupe ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente para selecciones como Guatemala, que históricamente encuentran dificultad al enfrentarse a equipos con mayor fortaleza física y jugadores acostumbrados al ritmo europeo.

Luis Fernando Tena, técnico del conjunto nacional, ha destacado en varias ocasiones la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos, especialmente frente a equipos que, como Guadalupe, pueden aprovechar cualquier error para marcar diferencias. El partido será decisivo y la presión estará al máximo.

El duelo se jugará este martes en Houston, en el Shell Energy Stadium, donde se espera una fuerte presencia de la afición chapina que ha acompañado en masa a la Bicolor durante esta Copa Oro. La esperanza de clasificación aún está viva, y los jugadores guatemaltecos saben que es ahora o nunca.

Guatemala buscará revancha deportiva y repetir la historia del 2023, cuando también enfrentó a Guadalupe en la última jornada y logró avanzar. La consigna está clara: ganar, esperar, y soñar con seguir escribiendo una nueva página en la historia del fútbol chapín en la Copa Oro.

Consulta el calendario completo, resultados actualizados, tabla de posiciones y goleadores de la Copa Oro 2025 en Prensa Libre | Copa Oro 2025.

Suscríbase a nuestro Boletín Afición y conozca lo mejor del deporte en un solo lugar.

Here’s how the day ended at the Gold Cup 🏆 pic.twitter.com/6T5TINU3we