Una moneda, un penal y el “Cachirulazo”: las tres clasificaciones olímpicas de Guatemala

Cuatro décadas después, el caso de "el Cachirulazo" revive gracias a producciones como la película México 86 de Netflix y sirve como punto de partida para recordar las tres participaciones olímpicas de la Azul y Blanco.

El cronista deportivo Gustavo Adolfo Velásquez, testigo de varias décadas del futbol guatemalteco, recuerda con especial interés esas tres clasificaciones. Para él, cada una tiene una historia particular.

Seúl 1988: el cupo tras el “Cachirulazo”

En abril de 1988, Guatemala fue sede del Torneo Juvenil Sub-20 de la Concacaf. Lo que debía ser un certamen regional derivó en una denuncia contra la selección mexicana por la utilización de jugadores que excedían el límite de edad permitido.

La investigación, impulsada inicialmente por periodistas mexicanos como José Ramón Fernández y Antonio Moreno, y respaldada por la protesta formal de la Federación Guatemalteca de Futbol, culminó con la descalificación de México.

La FIFA ratificó una sanción de dos años para las selecciones mexicanas. Como México había ganado el Preolímpico de la Concacaf, Guatemala, que había finalizado en segundo lugar, obtuvo el cupo para los Juegos Olímpicos de Seúl 1988.

Bajo la dirección técnica de Jorge “El Grillo” Roldán, la selección disputó su tercera participación olímpica. En el Grupo C perdió ante Italia (5-2), Irak (3-0) y Zambia (4-0). No avanzó a la siguiente ronda, pero logró una clasificación que quedó ligada a uno de los casos más recordados del futbol de la región.

Hace 3️⃣7️⃣ años...



Recordamos los dos goles de Guatemala frente a Italia en el torneo de fútbol de Seúl 1988. 🇬🇹 ⚽#JuegosOlimpicos l @COGuatemalteco @fedefut_oficial pic.twitter.com/QuyNW6CU1l — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) September 19, 2025

México 1968: la mejor participación

Diez años antes, Guatemala había firmado su actuación más destacada en unos Juegos Olímpicos.

La clasificación se definió frente a Costa Rica después de empatar 3-3 en el marcador global. Como en aquella época no existían las tandas de penales, el boleto se decidió mediante el lanzamiento de una moneda. Tras un primer intento que cayó de canto, Guatemala ganó el segundo lanzamiento y aseguró su clasificación.

En el torneo olímpico, el equipo capitaneado por Jorge “El Grillo” Roldán alcanzó los cuartos de final. Venció 1-0 a Checoslovaquia con gol de David Stokes, derrotó 4-1 a Tailandia y perdió 2-1 ante Bulgaria.

En los cuartos de final cayó 1-0 frente a Hungría, que posteriormente conquistó la medalla de oro. Hasta hoy, esa sigue siendo la mejor participación de Guatemala en el futbol olímpico.

Guatemala se enfrenta hoy a los Estados Unidos en las semifinales de la @GoldCup... 🇬🇹 🌟



Y recordamos sus dos victorias en los #JuegosOlímpicos de México 1968. ⚽



¿Cuál es tu pronóstico para esta noche? ✍️@COGuatemalteco @fedefut_oficial pic.twitter.com/0gyNYDu8vk — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) July 2, 2025

Montreal 1976: el penal decisivo

La segunda clasificación llegó en 1976. Un penal convertido por Luis Villavicencio frente a Cuba aseguró el boleto a los Juegos Olímpicos de Montreal. El encuentro se disputó en el Estadio Nacional "Mateo Flores", ahora Doroteo Guamuch Flores, ante una multitud que colmó las tribunas.

En Canadá, Guatemala empató 0-0 con Israel, igualó 1-1 con México y perdió 4-1 frente a Francia, selección que contaba con Michel Platini. Aunque no logró avanzar de la fase de grupos, la selección compitió ante rivales de gran nivel internacional.

#HoyRecordamos a Carlos el “Chino” Monterroso, ex futbolista de selección nacional mayor en los años 70 y de múltiples equipos de Liga Nacional.



Participó en los XXI Juegos Olímpicos de Montreal 1976, y en el Campeonato de Naciones de la Concacaf de 1973, en Haití. pic.twitter.com/AFRtWv1wBs — CDAG (@CDAG_Guatemala) September 13, 2024

Tres participaciones olímpicas

Guatemala ha participado en tres ediciones del torneo olímpico de futbol masculino: México 1968, Montreal 1976 y Seúl 1988.

Cada clasificación tuvo circunstancias distintas: una moneda al aire, un penal decisivo y el cupo obtenido tras la sanción a México por el “Cachirulazo”.

Desde entonces, la selección guatemalteca no ha vuelto a disputar un torneo olímpico de futbol masculino.

Las historias de aquellas participaciones permanecen en la memoria del deporte nacional y forman parte de una de las etapas más destacadas del futbol guatemalteco.