Video: Ana Lucía Martínez selló el triunfo de Cruz Azul con gol en el debut del Apertura 2026

Ana Lucía Martínez no tardó en hacerse presente en el Apertura 2026. La delantera guatemalteca fue protagonista en la victoria de Cruz Azul por 3-1 sobre Atlas, en la jornada inaugural del torneo mexicano.

La atacante marcó desde el punto penal al minuto 90 para sellar el triunfo de la Máquina. El encuentro se disputó en el Estadio Centenario de Cuernavaca. El conjunto celeste comenzó el partido en desventaja tras recibir el primer gol del encuentro.

Sin embargo, mostró carácter para reaccionar y darle vuelta al marcador. Cruz Azul dominó el cierre del compromiso y aseguró una victoria contundente. El resultado lo coloca entre los equipos que arrancaron con fuerza el campeonato.

El gol de Martínez confirma el gran momento que atraviesa con la institución cementera. La futbolista disputa su tercer torneo consecutivo con Cruz Azul. Desde su llegada se convirtió en una pieza fundamental del esquema ofensivo. Su aporte ha sido constante desde las primeras temporadas.

90+4’ 🇬🇹 Ana Lú Martínez desde los 11 pasos concreta el tercero de Cruz Azul. ✅



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La delantera guatemalteca fue elegida como la Mejor Jugadora del Torneo en los dos certámenes anteriores. Ese reconocimiento refleja la regularidad que ha mostrado en la Liga MX Femenil. Además, se mantiene como una de las principales referentes ofensivas del equipo. Su nivel la consolida entre las figuras del campeonato.

El siguiente desafío para Cruz Azul será uno de los más complicados del semestre. Las celestes visitarán al América en la próxima jornada del Apertura 2026. El rival llega como vigente campeón de la Liga MX Femenil. También conquistó recientemente el título de Campeón de Campeones.

El enfrentamiento entre Cruz Azul y América promete ser uno de los más atractivos de las primeras fechas del torneo. Ambos equipos aspiran a luchar por el campeonato esta temporada. El partido pondrá a prueba el nivel mostrado por las celestes en su debut. También será una oportunidad para medir sus aspiraciones.

Martínez buscará mantener el nivel que mostró en la primera jornada del campeonato. La atacante intentará ampliar su cuota goleadora ante uno de los rivales más fuertes del torneo.