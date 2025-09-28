VIDEO | Así fue el gol de Aisha Solórzano: primer gol de una guatemalteca en la NWSL

El futbol femenino guatemalteco celebró un momento histórico este fin de semana. Aisha Solórzano, delantera del Utah Royals, consiguió su primera anotación en la National Women’s Soccer League (NWSL), la liga más prestigiosa de los Estados Unidos. Con este tanto, la atacante se convirtió en la primera jugadora guatemalteca en marcar en dicha competición, un logro que trasciende lo personal y se convierte en un referente para el balompié nacional.

El gol se produjo en la jornada 22, durante la visita del Utah Royals al Bay FC. La acción nació de un balón suelto en el área rival que Solórzano supo capitalizar con frialdad, enviando la pelota al fondo de la red. Con esa anotación se decretó el 0-2 final, resultado que aseguró tres puntos vitales para las Royals y que escribió un capítulo especial en la carrera de la guatemalteca.

Más allá de la importancia individual, el tanto de Solórzano simboliza un paso enorme para las futbolistas chapinas. Guatemala nunca había tenido presencia en el marcador de una liga considerada entre las más fuertes del planeta, y su logro abre nuevas perspectivas para las generaciones que vienen detrás.

El tanto también significó el fin de una espera. Desde su llegada a Utah, Solórzano había buscado sin descanso su primera anotación, y este gol llegó en un momento crucial, reafirmando la confianza del cuerpo técnico en su talento y consolidando su aporte en la ofensiva del equipo.

En lo colectivo, el Utah Royals atraviesa un momento ascendente. Con esta victoria ante Bay FC, el club sumó siete encuentros consecutivos sin derrota, una racha que los mantiene con serias aspiraciones de clasificar a la fase de playoffs, objetivo que parecía lejano semanas atrás.

La figura de Solórzano ha sido clave en la dinámica del equipo, no solo por su capacidad de gol, sino también por el trabajo constante en ataque. Su compromiso dentro y fuera del campo la ha convertido en un ejemplo para sus compañeras y para el fútbol femenino en Centroamérica.

All heart, all grit. @aksolorzanoo gets her first goal of the season!! pic.twitter.com/hYvyJskFul — Utah Royals FC (@UtahRoyalsFC) September 28, 2025

El próximo desafío para Utah Royals está programado para el domingo 5 de octubre a las 14:00 horas, un duelo que volverá a poner a prueba la solidez del equipo y en el que Aisha Solórzano buscará seguir brillando después de alcanzar un hito que quedará marcado en la historia deportiva de Guatemala.

Su anotación no solo se festeja en Utah, también en todo un país que ve cómo una de sus representantes se abre espacio en la élite del fútbol femenino mundial. El camino de Aisha Solórzano recién comienza y su histórico gol ya inspira a miles de niñas guatemaltecas a soñar con llegar a lo más alto.