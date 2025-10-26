VIDEO | Así fue el golazo de Pedro Altán de chilena en la victoria de Municipal ante Malacateco

El mediocampista guatemalteco Pedro Altán se convirtió en la gran figura de la jornada tras marcar un doblete en la victoria de Municipal 4-1 sobre Malacateco, en un encuentro disputado en el estadio El Trébol. Sin embargo, más allá del resultado, el segundo tanto del jugador rojo fue una auténtica obra de arte que levantó a la afición de sus asientos.

El gol llegó en la segunda mitad, luego de una jugada llena de rebotes dentro del área visitante. La pelota quedó flotando cerca del borde del área grande, y Altán, con gran técnica y reflejos, se lanzó en el aire para conectar una espectacular chilena, enviando el balón al fondo del arco ante la mirada sorprendida del portero rival.

El gesto técnico fue impecable: coordinación, potencia y precisión en un solo movimiento. La pelota tomó una parábola perfecta que dejó sin opciones al guardameta de Malacateco, desatando la euforia en las gradas del Trébol. El gol no solo selló su doblete, sino que se perfila como uno de los mejores tantos del torneo y, posiblemente, el gol de la jornada.

Antes de esa joya, Altán ya había abierto el marcador con un tanto tempranero, demostrando su capacidad para llegar desde segunda línea y generar peligro constante. Su desempeño fue clave para que los rojos dominaran el encuentro y aseguraran tres puntos que los mantienen en la parte alta de la tabla.

El mediocampista atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta de Municipal, siendo determinante tanto en ataque como en la generación de juego. Su doblete confirma su crecimiento futbolístico y lo consolida como una de las figuras nacionales más regulares del torneo.

El resto de los goles escarlatas fueron obra de José Martínez y Jhon Méndez, mientras que Brayan Angulo descontó para Malacateco. Sin embargo, todas las miradas se las llevó Altán, cuyo gol de chilena rápidamente se viralizó en redes sociales y fue destacado por la prensa deportiva local.

Con esta victoria, Municipal aseguró el segundo lugar del campeonato y mantiene la presión sobre el líder. El equipo mostró solvencia y efectividad en casa, mientras que la afición reconoció con aplausos la actuación de su figura de la noche.

El gol de Pedro Altán quedará como uno de esos momentos memorables que definen una temporada: un gesto de talento puro que combina técnica, decisión y clase, y que reafirma por qué el futbolista rojo es uno de los jugadores más destacados del actual certamen.