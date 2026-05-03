VIDEO: Así fueron los goles de Comunicaciones en la victoria 2-0 sobre Antigua GFC

Comunicaciones protagonizó una de las remontadas más emotivas de los cuartos de final del Clausura 2026 este sábado en el Estadio Cementos Progreso, donde venció 2-0 a Antigua GFC para igualar la serie 4-3 en el global y avanzar a las semifinales del torneo.

Los dos goles que clasificaron a los Cremas llegaron en momentos clave del partido y reflejan el carácter de un equipo que salió a ganar desde el primer minuto pese a llegar en desventaja en la serie tras caer 3-2 en el partido de ida en el Estadio Pensativo.

El primer gol llegó apenas al minuto 3 en una jugada de pelota parada. Agustín Vuletich aprovechó un tiro libre para cabecear con precisión al palo más lejano de Luis Morán, quien no pudo hacer nada ante el remate del delantero crema. El gol madrugador encendió el Cementos Progreso y puso a Comunicaciones inmediatamente en ventaja en la serie, con el criterio de desempate favoreciendo a los albos por su mejor posición en la tabla del Clausura.

El segundo gol llegó al minuto 62 y terminó de sentenciar la clasificación. Un error de Alexander Robinson dejó a Dairon Reyes completamente solo frente a Luis Morán, y el delantero cubano no perdonó para poner el 2-0 definitivo que mandó a Comunicaciones a las semifinales.

A partir de ese momento Antigua necesitaba dos goles para arrebatarle el boleto a los Cremas, una misión imposible que los coloniales no pudieron concretar en los minutos restantes pese a los cambios ofensivos de Mauricio Tapia en el tramo final del partido.

Con la serie igualada 4-3 en el global, Comunicaciones avanzó a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla del Clausura 2026, donde terminaron cuartos con 35 puntos por encima de Antigua que cerró quinto con 34. Una clasificación histórica para un equipo que llegó al torneo peleando por evitar el descenso y que ahora está entre los cuatro mejores del campeonato guatemalteco.