Video: Darwin Lom vuelve a marcar y lidera el triunfo de The Strongest

Darwin Lom continúa con su racha goleadora en Bolivia. El delantero guatemalteco anotó este domingo 8 de marzo del 2026 en la victoria 3-2 de The Strongest sobre Oriente Petrolero en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Repechaje 2026, y fue nombrado jugador del partido por su actuación.

El atacante chapín llega a este resultado en uno de sus mejores momentos desde que llegó al fútbol boliviano. Apenas unos días atrás, Lom había protagonizado una actuación destacada con un triplete que le permitió a The Strongest remontar una serie ante Nacional Potosí en el Torneo de Verano, resultado que lo consolidó como una de las piezas ofensivas más importantes del conjunto aurinegro.

Lom llegó a The Strongest tras su salida de Comunicaciones de Guatemala y su adaptación al fútbol boliviano ha sido progresiva. El delantero guatemalteco ha sumado minutos y goles importantes en los últimos compromisos del equipo paceño, posicionándose como un referente en el ataque del Tigre en esta etapa del año.

The Strongest abrió el marcador gracias a Lom, quien participó durante 70 minutos en el encuentro. Sin embargo, el camerunés Kevin Soni igualó para los locales y luego Víctor Abrego le dio la vuelta al marcador con el 2-1 para Oriente, complicando el panorama para los visitantes.

En el segundo tiempo, Oriente siguió buscando ampliar la ventaja pero fue The Strongest quien reaccionó. Carlos Ventura anotó el gol que puso el definitivo 3-2 para el conjunto paceño, resultado que le da una ventaja importante de cara a la vuelta de los cuartos de final, que se disputará el próximo miércoles en La Paz.

Los últimos minutos fueron intensos en el Ramón Tahuichi Aguilera. Oriente Petrolero intentó empatar en el tramo final del partido pero The Strongest logró sostener el marcador con firmeza hasta el pitazo final, asegurando la ventaja para el partido de vuelta.

Con este resultado, The Strongest llega en ventaja a la vuelta de los cuartos de final del Torneo Repechaje 2026. Darwin Lom, nombrado jugador del partido, buscará el próximo miércoles seguir aportando en casa para que su equipo avance a las semifinales del certamen boliviano.