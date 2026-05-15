Video: Gol de Darwin Lom da la victoria y mantiene a The Strongest en el liderato

Darwin Lom sigue siendo protagonista en Bolivia. El delantero guatemalteco anotó este jueves el único gol de la victoria 1-0 de The Strongest ante Always Ready en el Estadio Municipal de El Alto, en un duelo directo por el liderato de la División Profesional de Bolivia durante la jornada 7 del certamen.

Con este tanto, Lom alcanzó los cuatro goles en la temporada y continúa consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo titular bajo la dirección de su entrenador. El atacante nacional atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al futbol boliviano.

El gol llegó al minuto 38 tras una jugada colectiva por la banda derecha. Adrián Estacio ganó profundidad y envió un centro al segundo palo, donde apareció Darwin Lom para definir con precisión y marcar el 0-1 definitivo en condición de visitante.

Antes de finalizar la primera parte, el delantero guatemalteco recibió tarjeta amarilla, aunque logró completar los 90 minutos del encuentro. Su actuación volvió a ser determinante en un partido clave para las aspiraciones de The Strongest en el campeonato.

🏁 The Strongest ganó 0-1 a Always Ready y se quedó con el liderato 🔥🐯



Darwin Lom marcó el único gol tras asistencia de Adrián Estacio, el MVP del partido 🌟⚽

El Tigre resistió con 10 jugadores y Rodrigo Banegas apareció clave sobre el final 🧤💥#AlwaysReady #TheStrongest pic.twitter.com/ct1udlnib5 — Entel Gol (@entelgol) May 14, 2026

Con este resultado, The Strongest se mantiene invicto en la División Profesional con cinco victorias y dos empates para sumar 17 puntos y consolidarse como líder absoluto del torneo. Always Ready, uno de sus principales perseguidores, quedó tercero con 14 unidades tras caer en casa.

El próximo partido de The Strongest será este domingo 17 de mayo, cuando reciba a Oriente Petrolero con el objetivo de ampliar su ventaja en la cima de la División Profesional de Bolivia. El equipo de Darwin Lom atraviesa un gran momento y buscará mantener el invicto en condición de local.

El buen rendimiento del exdelantero de Comunicaciones tampoco pasa desapercibido fuera de Bolivia. Sus actuaciones con The Strongest lo perfilan como uno de los convocados de la Selección Nacional de Guatemala para la próxima Fecha FIFA previa al Mundial 2026.