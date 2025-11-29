Xelajú a 90 minutos de su primer título internacional: así ha sido el camino del equipo chivo en la Copa Centroamericana

Xelajú MC está a un solo partido de hacer historia. El próximo 3 de diciembre, en el Estadio Cementos Progreso, los chivos buscan culminar un torneo internacional impecable que los ha llevado hasta la final de la Copa Centroamericana, donde se medirán nuevamente ante Alajuelense.

El inicio del camino dejó claro que Xelajú era uno de los candidatos al título. En su debut, ganó de visita 0-2 ante el Club Deportivo Hércules, iniciando con el pie derecho en el torneo, luego, en la jornada dos, goleó 3-0 al Águila salvadoreño con una exhibición en el estadio Cementos Progreso. En la tercera jornada repitió la fórmula ante el Real Estelí, ganando 4-1 y sellando su clasificación con autoridad. Su único tropiezo llegó en Honduras, donde cayó 3-0 frente al Olimpia, el único juego que los chivos no pudieron competir desde su esencia en su visita a Honduras.

Ya en cuartos de final, Xelajú volvió a mostrar su versión más sólida. En la ida dominó 2-0 al Sporting San Miguelito y en la vuelta, pese a perder 2-1, supo sufrir para avanzar. Ese resultado confirmó que el equipo sabía manejar escenarios adversos sin perder la calma ni la convicción.

Las semifinales fueron un capítulo aparte. Ante el Real España, Xelajú protagonizó una llave dramática. Empató 1-1 en la ida en suelo hondureño y luego repitió el marcador en Cementos Progreso. Todo se definió en los penales, donde los chivos mostraron frialdad para imponerse 2-1 y asegurar su pase a la gran final. Ese día, la afición volvió a ser un factor determinante, llenando de energía un estadio que adoptaron como propio.

La final de ida contra Alajuelense confirmó que Xelajú está preparado para competirle a cualquiera. El empate 1-1 en Costa Rica dejó abierta la serie, pero también evidenció que los chivos tienen orden, actitud y pegada para pelear el título. No se achicaron y ahora regresan a una cancha donde han hecho valer su condición de local durante todo el torneo.

Xelajú llevó la final de ida al límite 🔥



⚡️ 71% de presión alta pic.twitter.com/aGngeqAFf9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) November 29, 2025

Un detalle clave: Xelajú no ha perdido un solo partido como local en toda la Copa Centroamericana, incluso sin jugar en Quetzaltenango. El Estadio Cementos Progreso se convirtió en su fortaleza temporal, un escenario donde la afición chiva ha acompañado en masa, generando un ambiente que ha empujado al equipo a sacar resultados fundamentales.

Xelajú MC está ante su cita más importante en años. La afición está lista y ha respondido, agotando las entradas a pocas horas de que salieran a la venta y el equipo ha demostrado que tiene carácter para ser campeón comandado por Amarini Villatoro y su cuerpo técnico.