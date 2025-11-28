Xelajú vs. Alajuelense: Concacaf confirma que se agotaron los boletos para la final de vuelta de la Copa Centroamericana

La Concacaf confirmó este jueves, a través de sus redes sociales, que las entradas para el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana entre Xelajú MC, de Guatemala, y Liga Deportiva Alajuelense, de Costa Rica, están completamente agotadas. Esto garantiza un lleno total en el estadio Cementos Progreso, escenario que se vestirá de gala para este histórico encuentro.

“¡Estadio lleno en la Final Centroamericana! Xelajú vs. Alajuelense en el estadio Cementos Progreso”, publicó la Concacaf en sus plataformas oficiales, reflejo de la enorme expectativa que rodea el duelo que definirá al monarca regional.

La afición Superchiva realizará un viaje masivo hacia la ciudad capital para respaldar a su equipo, tal como lo ha hecho durante todo el certamen internacional. El cuadro altense, que habitualmente juega en el estadio Mario Camposeco, ha utilizado el estadio Cementos Progreso como su sede durante todo el certamen.

Con un lleno total garantizado, se anticipa un ambiente electrizante y una fiesta deportiva, dónde además, el reglamento asegura la presencia de aficionados de Alajuelense, quienes también dirán presente para alentar a los manudos en territorio guatemalteco.

La serie llega igualada 1-1 tras el partido de ida disputado el pasado miércoles en el estadio Alejandro Morera Soto. En ese encuentro, los quetzaltecos se adelantaron gracias a un gol de Jesús "Chucho" López, desde el punto penal, pero minutos más tarde Ronaldo Cisneros marcó el empate para los costarricenses.

Cabe destacar la monumental actuación del guardameta lanudo Rubén Darío Silva, quien se convirtió en la figura del primer duelo al detener dos penales, en la primera mitad, a Joel Campbell y Celso Borges, además de evitar un gol en el minuto 90 que pudo cambiar la historia del encuentro.

Todo está listo para el segundo capítulo de esta final entre dos equipos que sueñan con levantar el trofeo y aficiones que prometen hacer vibrar cada rincón del estadio Cementos Progreso durante los 90 minutos, y, si es necesario, en tiempos extras y penaltis.