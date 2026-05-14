Xelajú anuncia preventa y la afición ya hace fila por boletos para la final ante Municipal

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Xelajú anuncia preventa y la afición ya hace fila por boletos para la final ante Municipal

Xelajú MC habilitará la preventa de boletos este viernes 15 de mayo en las taquillas del estadio Mario Camposeco, donde aficionados ya reservan su lugar para comprar entradas para la final ante Municipal.

Alejandra Soto

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Xelajú anuncia preventa y la afición ya hace fila por boletos para la final ante Municipal. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila/Locos por Xelajú).

La euforia por la final del Clausura 2026 ya se siente en Quetzaltenango. Aunque la preventa de boletos para el partido de vuelta entre Xelajú MC y Municipal comenzará este viernes 15 de mayo, varios aficionados superchivos ya se sitúan desde este jueves cerca de las taquillas del estadio Mario Camposeco para asegurar un lugar en la fila y no perder la oportunidad de adquirir su entrada para la gran final del torneo Clausura 2026.

La Junta Directiva de Xelajú MC definió la logística para que la venta se lleve a cabo de forma ordenada y sin aglomeraciones. Las cinco taquillas del Mario Camposeco abrirán este viernes de 10 a 17 horas para que los aficionados puedan reservar su boleto con anticipación. Para acceder a la compra, los interesados deberán presentar su DPI y el código de la entrada del partido de vuelta de las semifinales ante Comunicaciones, requisito establecido para garantizar que los boletos lleguen a la afición más fiel del club quetzalteco.

Los precios para la vuelta de la gran final quedaron establecidos de la siguiente manera: General Sur costará Q250, mientras que General Norte, Tribuna Norte y Tribuna Sur tendrán un valor de Q200. El partido de vuelta de la final se disputará el sábado 23 de mayo a las 20 horas en el Mario Camposeco, donde Xelajú buscará conquistar ante su afición la Octava Luna de su historia frente a Municipal, que llega con ventaja tras el partido de ida.

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Datos de la final de vuelta

Xelajú MC vs. Municipal

  • Fecha: Sábado 23 de mayo de 2026
  • Hora: 8:00 PM
  • Estadio Mario Camposeco, Quetzaltenango
  • Precios - General Sur: Q250 | General Norte, Tribuna Norte y Tribuna Sur: Q200
  • Preventa: viernes 15 de mayo, 10:00 AM a 5:00 PM en taquillas del Mario Camposeco
  • Requisitos: DPI y código de entrada de la semifinal de vuelta
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