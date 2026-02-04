Xelajú MC hoy en vivo: Sigue las incidencias del partido de los Superchivos frente a Monterrey

El cuadro de Xelajú MC se medirá frente a Monterrey en la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro se disputará a partir de las 19:00 horas en el estadio Cementos Progreso, donde el equipo dirigido por el mexicano Roberto Hernández será local ante el poderoso conjunto regiomontano, que llega a territorio guatemalteco con un plantel estelar para este compromiso internacional.

El duelo promete emociones de principio a fin. Los Superchivos buscarán aprovechar su condición de local para sorprender y dar la campanada ante uno de los clubes más fuertes de la región, con el objetivo de viajar a México con una ventaja que les permita soñar con avanzar a la siguiente ronda.

Esta será la segunda ocasión en la que Rayados y Xelajú se enfrentan en un torneo internacional. La primera vez ocurrió hace 13 años, en una serie a doble partido en la que Monterrey se impuso con un marcador global de 4-2, mostrando su jerarquía regional. Ahora, el cuadro quetzalteco espera escribir una historia diferente en este certamen.

04 de febrero 2026, 19:52h ¡Finaliza el primer tiempo!



Xelajú MC y Monterrey cierran los primeros 45 minutos del encuentro con empate sin goles en el Cementos Progreso.

04 de febrero 2026, 19:37h Media hora de juego en el Cementos Progreso



Tras 30 minutos de juego entre Monterrey y Xelajú, el marcador sigue 0-0. Los locales se defienden bien en su área, mientras que el cuadro visitante insiste por las bandas en busca de generar peligro.

04 de febrero 2026, 19:25h Monterrey domina el encuentro tras 20 minutos de juego



Luego de 20 minutos en el estadio Cementos Progreso, Monterrey impone condiciones ante Xelajú. Los regiomontanos controlan la posesión y el ritmo del partido, mientras que el cuadro altense sufre para mantener el orden defensivo y apuesta por el contragolpe como su principal recurso ofensivo.

04 de febrero 2026, 19:06h Arranca el juego en el estadio Cementos Progreso



Arrancan los primeros 45 minutos del partido entre los Superchivos y los regiomontanos, en medio de un gran ambiente en el recinto deportivo de la zona 6.

04 de febrero 2026, 18:47h Afición del Monterrey ha ingresado al estadio



La afición visitante ya ha ingresado al estadio, donde Xelajú y Monterrey disputarán el partido de ida de la primera fase de la Copa de Campeones de la Concacaf.

04 de febrero 2026, 18:41h Afición chiva se hace presente en el estadio Cementos Progreso



Los aficionados de Xelajú MC comienzan a ingresar al estadio Cementos Progreso para presenciar el partido de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde el cuadro chivo se enfrentará al Monterrey.

04 de febrero 2026, 18:30h Xelajú MC recibe esta noche al Monterrey

Los Superchivos se enfrentarán esta noche a los Rayados de Monterrey en la primera fase de la Copa de Campeones de Concacaf. El encuentro se disputará en el Estadio Cementos Progreso.