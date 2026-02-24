Xelajú MC presenta su nueva camisola en conmemoración del 84 aniversario

El Xelajú MC presentó una indumentaria especial con motivo de sus 84 años de trayectoria y fundación, en homenaje a la historia del cuadro altense.

A lo largo de más de ocho décadas, el Superchivo se ha consolidado como uno de los equipos más tradicionales y emblemáticos del futbol guatemalteco, tanto por sus logros como por la pasión de su afición, considerada una de las más fieles del país.

En los últimos años, el conjunto quetzalteco ha mostrado un notable crecimiento deportivo y ha sido protagonista constante en el futbol nacional, además de competir con mayor frecuencia en torneos internacionales.

Uno de los momentos más destacados llegó en el 2025, cuando Xelajú alcanzó la final de la Copa Centroamericana y demostró un nivel competitivo sobresaliente. Además, participó por segunda ocasión en la Copa de Campeones de la Concacaf y reafirmó su presencia en el escenario regional en dónde quedo eliminado frente al Monterrey.

Históricamente, el cuadro altense es el cuarto equipo más ganador del futbol guatemalteco, solo por detrás de Comunicaciones, Municipal y Aurora. Xelajú ha conquistado siete títulos de Liga Nacional: 1962, 1980, 1996, Clausura 2007, Clausura 2012, Clausura 2023 y Apertura 2024. Estos últimos dos fueron obtenidos bajo la dirección técnica de Amarini Villatoro, quien dejó huella en la institución superchiva.

Con motivo de este nuevo aniversario, el club lanzó una camiseta conmemorativa predominantemente roja, color tradicional de los Chivos. El diseño incluye dos líneas verticales en el centro, una blanca y otra azul, junto con el número 84, en referencia al aniversario del equipo.

Esta indumentaria no solo rinde homenaje a su historia, sino que también representa la identidad, el orgullo y el legado de una institución que es una de las más tradicionales del fútbol guatemalteco.

El cuadro altense lo dio a conocer por medio de sus redes sociales e indicó lo siguiente: "Club Xelajú MC presenta su camisola conmemorativa de 84 años de historia" Un símbolo de orgullo, identidad y pasión que representa a generaciones de superchivos. Nuestra historia se viste con honor. Nuestra pasión se lleva en el corazón".