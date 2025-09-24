Xelajú MC vs San Miguelito: Sigue el en vivo del partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC vs San Miguelito: Sigue el en vivo del partido de cuartos de final de la Copa Centroamericana

Xelajú MC y San Miguelito, de Panamá, se enfrentan este miércoles 24 de septiembre en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en el duelo previsto en el estadio Cementos Progreso.

Xelajú vs San Miguelito copa centroamericana

Xelajú MC recibe a San Miguelito, de Panamá, en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana. (Foto Prensa Libre).

Xelajú MC llega con el objetivo de hacer historia y seguir con vida en el torneo regional, donde es el único equipo guatemalteco después de la eliminación de Antigua GFC y Municipal en la ronda de fase de grupos.

El cuadro dirigido por Amarini Villatoro busca aprovechar el jugar en casa en el estadio Cementos Progreso y tomar una buena ventaja en la serie camino a las semifinales.

El vencer al club panamaño tiene una doble motiviación para los chivos, ya que además de clasificar a las semifinales también estaría asegurando su presencia en la Copa deCampeones de Concacaf.

El partido dará inicio a las 20 horas y será dirigido por el salvadoreño José Waldir García Meléndez

24 de septiembre 2025, 18:48h

Todo listo para el encuentro en el Cementos Progreso

Xelajú MC recibe este miércoles al Sporting de San Miguelito en la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Copa Centroamericana 2025 Futbol nacional Sporting de San Miguelito Xelajú MC 
