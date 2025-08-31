Xelajú se impone en el clásico del occidente con un 3-1 sobre Marquense

Xelajú MC se quedó con el superclásico del occidente al derrotar 3-1 a Marquense en un partido intenso, disputado en el estadio Mario Camposeco, y que tuvo emociones hasta los últimos minutos. Con esta victoria, los chivos alcanzan 11 puntos en la tabla, mientras que los leones se quedaron con 8.

El marcador se abrió en la primera mitad gracias a la contundencia de Pedro Báez, quien aprovechó un tiro de esquina ejecutado por Jesús Antonio López. El delantero paraguayo conectó un cabezazo sólido que dejó sin opciones al portero Manuel Sosa y puso a celebrar a la afición local.

El encuentro fue ríspido desde el inicio, con un primer tiempo marcado por la intensidad en el medio campo y las constantes faltas, lo que dificultó que ambos equipos pudieran mostrar mayor claridad en su juego ofensivo. Pese a ello, Xelajú se fue al descanso con la ventaja mínima de 1-0.

En la segunda parte, Marquense reaccionó y encontró el empate gracias a un penal. Oscar Linton tomó la responsabilidad desde los once pasos y definió con seguridad para vencer a Dario Silva, estableciendo el 1-1 que le daba esperanza a los visitantes.

El duelo parecía encaminarse a un empate, pero en la recta final el ingreso de Elmer William Cardoza marcó diferencia. Apenas minutos después de entrar al campo, recibió un pase de Jesús López y definió con potencia para devolverle la ventaja a Xelajú en el 2-1.

Ya en tiempo de reposición, los locales liquidaron el partido con una acción individual de Harim Quezada. El atacante mostró su instinto goleador y sentenció con el 3-1 definitivo, cerrando la fiesta en Quetzaltenango.

Con este triunfo, los chivos siguen firmes en la parte alta de la tabla con 11 unidades y confirman su dominio en casa. Marquense, en cambio, se quedó con 8 puntos y sufrió un duro golpe en el clásico regional.