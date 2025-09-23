Xelajú vs San Miguelito: Amarini Villatorio asegura que será clave obtener una ventaja en casa

Xelajú MC se enfrenta este miércoles 24 de septiembre al Sporting San Miguelito de Panamá en el partido de ida de los Cuartos de Final de la Copa Centroamericana.

El encuentro se disputará en el estadio Cementos Progreso, ubicado en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala. El equipo superchivo buscará iniciar la serie con el pie derecho, intentando dar el primer golpe y obtener una ventaja que le permita manejar con mayor tranquilidad el partido de vuelta.

Para los dirigidos por el técnico guatemalteco Amarini Villatoro, este compromiso representa una oportunidad histórica. En caso de superar la serie, Xelajú MC clasificaría por primera vez a una semifinal de un torneo internacional, lo que además le otorgaría un boleto directo a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

El encuentro pinta para ser intenso durante los 90 minutos, donde los Chivos tendrán la obligación de ir al ataque en busca de sacar ventaja con jugadores clave en su armado, como son Jorge Aparicio, Pedro Baez y Jesús "Chucho López.

El técnico guatemalteco se expresó en rueda de prensa antes de mencionar al cuadro panameño, a lo que expresó.

"Hay que iniciar bien la serie, no va a ser fácil, claro, es importante obtener una ventaja en casa y tratar de llevar esa ventaja a Panamá por manejo de partido", expresó el estratega chivo.

Asimismo, recalcó: "Si uno arranca la serie en casa, como dije, tener una ventaja y sobre todo si no te anotan, mejor puede ser un punto a favor".

También indicó: "El rival mostró un buen manejo de juego cuando se midió a Municipal. Supo enfriarlo cuando le convenía y meterle dinámica cuando quiso. Supo aprovechar la pelota parada. Son detalles de lo que puede ser este enfrentamiento", expresó el técnico altense.