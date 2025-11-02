Xelajú y Municipal empatan a un gol en el cierre de la jornada 17 del Apertura 2025

La jornada 17 del Torneo Apertura 2025 finalizó con un duelo de alto nivel en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú MC y Municipal empataron 1-1 en un partido cargado de emociones, polémica y momentos de gran intensidad. El encuentro, considerado el plato fuerte de la fecha, respondió a las expectativas y mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos hasta el final.

Desde el inicio, ambos equipos mostraron ambición por quedarse con los tres puntos. El conjunto altense, dirigido por Amarini Villatoro, buscó imponer condiciones en casa y lo consiguió temprano en el encuentro. Steven Cárdenas abrió el marcador al minuto 21 con un auténtico golazo que levantó al público quetzalteco, adelantando a los “chivos” con un potente disparo desde fuera del área.

Municipal, por su parte, trató de reaccionar con la posesión del balón y llegadas por las bandas, pero se topó con una defensa sólida y un portero inspirado. El primer tiempo cerró con ventaja para Xelajú, que se mostraba firme y decidido a quedarse con la victoria ante su afición.

Sin embargo, el panorama cambió en el complemento. Al minuto 58, Juan Cardona fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Rudy Barrientos, dejando a Xelajú con un hombre menos y obligando al equipo a replegarse en defensa. La decisión del árbitro generó reclamos en el banquillo local y cambió el rumbo del partido.

Aprovechando la superioridad numérica, Municipal encontró el empate al minuto 65 por medio de José Martínez, quien definió con precisión de cabeza dentro del área para igualar las acciones. El gol fue un impulso anímico para los rojos, que siguieron presionando en busca del triunfo, aunque sin éxito ante una defensa quetzalteca que resistió los ataques capitalinos.

Los minutos finales fueron de ida y vuelta, con oportunidades para ambos conjuntos, pero el marcador no se movió más. La intensidad y el desgaste físico marcaron el cierre del encuentro, dejando la sensación de que cualquiera pudo haberse quedado con la victoria.

Con este empate, Municipal no logró tomar el liderato del torneo y se mantiene en el segundo puesto con 34 puntos, mientras que Xelajú MC se ubica en la quinta posición con 22 unidades, aún dentro de la zona de clasificación a la fase final.

El resultado deja abierta la lucha en la parte alta de la tabla y confirma que tanto Municipal como Xelajú son protagonistas del torneo. Ambos equipos deberán afinar detalles en las próximas jornadas para consolidar sus aspiraciones de cara a la recta final del Apertura 2025.