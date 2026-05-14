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La Supercopa Bantrab ya tiene cruces: así quedaron los grupos y los primeros enfrentamientos
El innovador torneo reunirá a 16 equipos de las distintas ligas federadas y arrancará el 27 de junio con series de eliminación directa que prometen sorpresas, choques inéditos y una bolsa de Q350 mil para el campeón.
Personeros de Bantrab brindan detalles de la próxima Supercopa que arrancará en julio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Meoño).
El futbol guatemalteco vivió este jueves 14 de mayo un momento histórico con la presentación oficial de la Supercopa Bantrab, una competición sin precedentes que reunirá a 16 equipos de las diferentes categorías federadas y que marcará el inicio oficial de la nueva temporada.
El certamen nace con el objetivo de fortalecer la competencia, integrar a clubes de distintas divisiones y seguir impulsando el crecimiento del balompié nacional, llevando actividad deportiva a distintas regiones del país.
La emoción aumentó tras el sorteo oficial, donde quedaron definidos los grupos y los primeros enfrentamientos de un torneo que se disputará bajo formato de eliminación directa, con un ingrediente especial: los partidos se jugarán en la cancha del equipo de menor categoría, una condición que abre la puerta a grandes sorpresas y escenarios inéditos.
Entre los equipos de Liga Nacional destacan Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC y Deportivo Mixco, que buscarán imponer jerarquía frente a rivales del ascenso.
La Primera División estará representada por Deportivo San Pedro, Nueva Santa Rosa, Chiquimulilla y Deportivo Suchitepéquez.
En la Segunda División competirán Poptún FC, Fraijanes y Amatitlán, mientras que la Tercera División tendrá como protagonistas a Toros de Taxisco, Municipal R19 y dos equipos pendientes de confirmación.
Así quedaron los grupos
Grupo A
- Municipal
- Poptún FC
- Suchitepéquez
- Subcampeón Tercera División
Grupo B
- Xelajú MC
- Sayaxché
- Chiquimulilla
- Toros Taxisco
Grupo C
- Antigua GFC
- Amatitlán
- Nueva Santa Rosa
- Campeón Tercera División
Grupo D
- Deportivo Mixco
- Fraijanes
- San Pedro
- Municipal R19
Primeros enfrentamientos
- Municipal vs Poptún FC
- Suchitepéquez vs Subcampeón Clausura Tercera
- Xelajú MC vs Sayaxché
- Chiquimulilla vs Toros Taxisco
- Antigua GFC vs Amatitlán
- Nueva Santa Rosa vs Campeón Clausura Tercera
- Deportivo Mixco vs Fraijanes
- San Pedro vs Municipal R19
La competición iniciará el 27 de junio y concluirá el 18 de julio, con la gran final programada en el Estadio Cementos Progreso.
Además del prestigio, habrá un importante incentivo económico: Q350 mil para el campeón y Q50 mil para el subcampeón.
Con cruces llamativos, sed de protagonismo y la ilusión de destronar a los favoritos, la Supercopa Bantrab promete convertirse en uno de los torneos más atractivos del calendario futbolístico nacional.