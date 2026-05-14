La Supercopa Bantrab ya tiene cruces: así quedaron los grupos y los primeros enfrentamientos

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La Supercopa Bantrab ya tiene cruces: así quedaron los grupos y los primeros enfrentamientos

El innovador torneo reunirá a 16 equipos de las distintas ligas federadas y arrancará el 27 de junio con series de eliminación directa que prometen sorpresas, choques inéditos y una bolsa de Q350 mil para el campeón.

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Personeros de Bantrab brindan detalles de la próxima Supercopa que arrancará en julio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Juan Meoño).

El futbol guatemalteco vivió este jueves 14 de mayo un momento histórico con la presentación oficial de la Supercopa Bantrab, una competición sin precedentes que reunirá a 16 equipos de las diferentes categorías federadas y que marcará el inicio oficial de la nueva temporada.

El certamen nace con el objetivo de fortalecer la competencia, integrar a clubes de distintas divisiones y seguir impulsando el crecimiento del balompié nacional, llevando actividad deportiva a distintas regiones del país.

La emoción aumentó tras el sorteo oficial, donde quedaron definidos los grupos y los primeros enfrentamientos de un torneo que se disputará bajo formato de eliminación directa, con un ingrediente especial: los partidos se jugarán en la cancha del equipo de menor categoría, una condición que abre la puerta a grandes sorpresas y escenarios inéditos.

Entre los equipos de Liga Nacional destacan Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC y Deportivo Mixco, que buscarán imponer jerarquía frente a rivales del ascenso.

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La Primera División estará representada por Deportivo San Pedro, Nueva Santa Rosa, Chiquimulilla y Deportivo Suchitepéquez.

En la Segunda División competirán Poptún FC, Fraijanes y Amatitlán, mientras que la Tercera División tendrá como protagonistas a Toros de Taxisco, Municipal R19 y dos equipos pendientes de confirmación.

Así quedaron los grupos

Grupo A

  • Municipal
  • Poptún FC
  • Suchitepéquez
  • Subcampeón Tercera División

Grupo B

  • Xelajú MC
  • Sayaxché
  • Chiquimulilla
  • Toros Taxisco

Grupo C

  • Antigua GFC
  • Amatitlán
  • Nueva Santa Rosa
  • Campeón Tercera División

Grupo D

  • Deportivo Mixco
  • Fraijanes
  • San Pedro
  • Municipal R19

Primeros enfrentamientos

  • Municipal vs Poptún FC
  • Suchitepéquez vs Subcampeón Clausura Tercera
  • Xelajú MC vs Sayaxché
  • Chiquimulilla vs Toros Taxisco
  • Antigua GFC vs Amatitlán
  • Nueva Santa Rosa vs Campeón Clausura Tercera
  • Deportivo Mixco vs Fraijanes
  • San Pedro vs Municipal R19

La competición iniciará el 27 de junio y concluirá el 18 de julio, con la gran final programada en el Estadio Cementos Progreso.

Además del prestigio, habrá un importante incentivo económico: Q350 mil para el campeón y Q50 mil para el subcampeón.

Con cruces llamativos, sed de protagonismo y la ilusión de destronar a los favoritos, la Supercopa Bantrab promete convertirse en uno de los torneos más atractivos del calendario futbolístico nacional.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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