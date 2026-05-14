La Supercopa Bantrab ya tiene cruces: así quedaron los grupos y los primeros enfrentamientos

El futbol guatemalteco vivió este jueves 14 de mayo un momento histórico con la presentación oficial de la Supercopa Bantrab, una competición sin precedentes que reunirá a 16 equipos de las diferentes categorías federadas y que marcará el inicio oficial de la nueva temporada.

El certamen nace con el objetivo de fortalecer la competencia, integrar a clubes de distintas divisiones y seguir impulsando el crecimiento del balompié nacional, llevando actividad deportiva a distintas regiones del país.

La emoción aumentó tras el sorteo oficial, donde quedaron definidos los grupos y los primeros enfrentamientos de un torneo que se disputará bajo formato de eliminación directa, con un ingrediente especial: los partidos se jugarán en la cancha del equipo de menor categoría, una condición que abre la puerta a grandes sorpresas y escenarios inéditos.

Entre los equipos de Liga Nacional destacan Antigua GFC, Municipal, Xelajú MC y Deportivo Mixco, que buscarán imponer jerarquía frente a rivales del ascenso.

La Primera División estará representada por Deportivo San Pedro, Nueva Santa Rosa, Chiquimulilla y Deportivo Suchitepéquez.

En la Segunda División competirán Poptún FC, Fraijanes y Amatitlán, mientras que la Tercera División tendrá como protagonistas a Toros de Taxisco, Municipal R19 y dos equipos pendientes de confirmación.

Así quedaron los grupos

Grupo A

Municipal

Poptún FC

Suchitepéquez

Subcampeón Tercera División

Grupo B

Xelajú MC

Sayaxché

Chiquimulilla

Toros Taxisco

Grupo C

Antigua GFC

Amatitlán

Nueva Santa Rosa

Campeón Tercera División

Grupo D

Deportivo Mixco

Fraijanes

San Pedro

Municipal R19

Primeros enfrentamientos

Municipal vs Poptún FC

Suchitepéquez vs Subcampeón Clausura Tercera

Xelajú MC vs Sayaxché

Chiquimulilla vs Toros Taxisco

Antigua GFC vs Amatitlán

Nueva Santa Rosa vs Campeón Clausura Tercera

Deportivo Mixco vs Fraijanes

San Pedro vs Municipal R19

La competición iniciará el 27 de junio y concluirá el 18 de julio, con la gran final programada en el Estadio Cementos Progreso.

Además del prestigio, habrá un importante incentivo económico: Q350 mil para el campeón y Q50 mil para el subcampeón.

Con cruces llamativos, sed de protagonismo y la ilusión de destronar a los favoritos, la Supercopa Bantrab promete convertirse en uno de los torneos más atractivos del calendario futbolístico nacional.