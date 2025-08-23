Guatemala cierra los Juegos Panamericanos Junior con dos oros en golf y un histórico puesto en el medallero

Guatemala culminó su participación en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 con una actuación memorable, consiguiendo dos medallas de oro más en la última jornada gracias al golf, disciplina que dio al país la alegría final en este evento continental.

Elzbieta Aldana, con gran temple y consistencia a lo largo del torneo, se proclamó campeona del golf individual femenino, demostrando su categoría y consolidando su nombre como una de las nuevas figuras deportivas del país. Su actuación fue impecable de principio a fin, otorgando a Guatemala un triunfo de enorme valor.

No fue la única alegría de la jornada, ya que en la rama masculina, Gabriel Palacios también se impuso en la modalidad individual, asegurando otro oro para la delegación guatemalteca. Con sangre fría y un juego sólido, Palacios reafirmó el potencial del golf guatemalteco en la región y cerró de la mejor manera la participación nacional.

Con estos resultados, Guatemala sumó dos preseas doradas en un mismo día y puso el broche de oro a una de sus participaciones más destacadas en la historia de los Juegos Panamericanos Junior, demostrando que el talento juvenil sigue en ascenso en distintas disciplinas.

En total, la delegación nacional acumuló 7 medallas de oro, 4 de plata y 3 de bronce, cifras que marcan un hito para el deporte guatemalteco en estas justas juveniles. Cada disciplina aportó su grano de arena para consolidar una de las mejores cosechas en este tipo de competencias.

Gracias a este rendimiento, Guatemala finalizó en la posición número 11 del medallero general, compitiendo de tú a tú con potencias deportivas de la región y superando a delegaciones con mayor tradición en algunas disciplinas. Un logro que refleja el trabajo de atletas, entrenadores y federaciones.

Los triunfos en golf se suman a los éxitos alcanzados en otras disciplinas, consolidando una base de atletas jóvenes que empiezan a proyectarse hacia los Juegos Panamericanos absolutos y futuros ciclos olímpicos. La proyección es alentadora y marca el inicio de una nueva generación dorada.

La participación de Guatemala en Asunción 2025 no solo quedará en las estadísticas, sino también en la memoria deportiva del país como un capítulo lleno de orgullo, esfuerzo y resultados históricos que alimentan la esperanza de un futuro brillante para el deporte nacional.

