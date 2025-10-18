Ian Rodríguez hace historia y se proclama campeón de Europa en la GT Cup Open

El automovilismo guatemalteco está de fiesta. El piloto nacional Ian Rodríguez, junto a su compañero Luca, se consagró campeón de la GT Cup Open Europe, uno de los campeonatos más prestigiosos del continente, logrando un hecho histórico para Guatemala.

La dupla logró el título de forma anticipada, gracias a la gran cantidad de puntos acumulados a lo largo de la temporada. A falta de correrse la última etapa, ningún equipo podía darles alcance, por lo que matemáticamente ya son campeones.

Este triunfo no solo representa un logro personal para Rodríguez, sino también un hito para el deporte guatemalteco. Poner la bandera azul y blanco en lo más alto del automovilismo europeo es una muestra del talento y la perseverancia de los atletas nacionales.

El equipo mostró una consistencia impecable durante toda la temporada, sumando victorias y podios que los colocaron como la pareja más regular del campeonato. Esa regularidad fue la clave que los llevó a consolidar el título antes del cierre.

Mañana domingo 19 de octubre se disputará la última carrera del calendario, en la que Ian Rodríguez y Luca competirán ya como campeones confirmados. Al finalizar se llevará a cabo la premiación oficial, donde el guatemalteco recibirá el trofeo que lo acredita como monarca europeo.

El nombre de Guatemala se escucha cada vez más fuerte en escenarios internacionales, y esta conquista de Rodríguez es una muestra clara del nivel que pueden alcanzar los pilotos nacionales en competencias de élite.

El campeonato europeo coloca a Ian Rodríguez en una posición privilegiada de cara a su futuro deportivo. Su desempeño abre la puerta a nuevas oportunidades en categorías superiores del automovilismo.

Con este título, Ian Rodríguez entra en la historia del automovilismo guatemalteco, consolidándose como uno de los grandes embajadores del país en el deporte internacional. Guatemala celebra este triunfo que marca un antes y un después.