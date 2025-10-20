Juegos Centroamericanos | Así marcha el medallero luego de tres días de competencia

La delegación de Guatemala continúa mostrando su dominio en los Juegos Centroamericanos 2025 y, tras la tercera jornada de competencias, se mantiene como líder absoluto del medallero con un total de 119 preseas: 51 de oro, 39 de plata y 30 de bronce.

El país anfitrión tuvo una jornada destacada en la que consiguió 40 medallas adicionales, ampliando su ventaja frente a las demás delegaciones de la región. El rendimiento de los atletas nacionales ha sido determinante para que Guatemala se posicione en solitario en lo más alto de la tabla.

En la segunda posición aparece Costa Rica, que suma 66 preseas en total, distribuidas en 20 oros, 21 platas y 25 bronces. Los ticos han mostrado regularidad en disciplinas como atletismo y natación, aunque todavía con una diferencia considerable respecto al primer lugar.

Por su parte, Panamá ocupa la tercera casilla del medallero con 43 medallas, divididas en 13 de oro, 15 de plata y 15 de bronce. El equipo canalero ha tenido protagonismo en deportes de combate y en pruebas de fuerza, lo que le ha permitido mantenerse dentro del podio regional.

La cuarta posición corresponde a El Salvador, que acumula 55 preseas: 11 de oro, 18 de plata y 26 de bronce. Aunque supera a Panamá en el total de medallas, la diferencia de oros coloca a los salvadoreños en la cuarta plaza momentáneamente.

Más abajo en la clasificación aparece Honduras, con 22 preseas (5 de oro, 5 de plata y 12 de bronce), empatado en el total con Nicaragua, que suma también 21, aunque con menor número de oros (2 de oro, 3 de plata y 16 de bronce).

Finalmente, Belice completa la tabla con una sola medalla de plata, resultado que hasta el momento refleja las dificultades de su delegación para destacar en las competencias.

Con aún varias jornadas por disputarse, Guatemala mantiene una amplia ventaja en la cima del medallero y se perfila como la gran potencia regional en estos Juegos Centroamericanos 2025, consolidando su papel de anfitrión con actuaciones sobresalientes en múltiples disciplinas.