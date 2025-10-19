Más de 5,000 corredores participaron en la Segunda edición de la Carrera Leyendas de Guatemala 2025

La capital del país vivió una de las jornadas deportivas más esperadas del año con la segunda edición de la Carrera Leyendas de Guatemala 2025, que reunió a más de 5,000 participantes en un ambiente lleno de energía, tradición y pasión por el atletismo.

El evento tuvo como punto de partida el Ministerio de Educación y la llegada en el emblemático Campo de Marte, donde cientos de familias, aficionados y atletas compartieron la emoción de ver a los corredores cumplir con el exigente recorrido. La actividad se desarrolló en alianza con el Ministerio de Cultura y Deportes y la Asociación de Cronistas Deportivos (ACD), consolidando un evento que se ha convertido en referencia.

En la rama Libre Masculina, el primer lugar fue para Williams Julajuj, quien detuvo el cronómetro en 2:59 tras una carrera muy disputada. El segundo puesto lo ocupó José González, con el mismo tiempo, demostrando la intensidad con la que se vivió la recta final. En la tercera posición se ubicó Michael Mucia, quien cruzó la meta con 3:09.

Mientras tanto, en la categoría femenina, la victoria fue para Teresa Lares, quien se impuso con un tiempo de 3:37. El segundo lugar quedó en manos de Josseline Yos, que finalizó con 3:41, y el tercer puesto fue para Elda Fernández, quien cerró su actuación en 3:46.

La competencia fue una muestra del talento y la disciplina de los atletas nacionales, que respondieron a la exigencia de la ruta con determinación. Tanto en hombres como en mujeres, los corredores dejaron en claro que el atletismo guatemalteco vive un gran momento.

Se realizó la segunda edición de la carrera Leyendas de Guatemala, en la cual participaron más de 5,000 corredores.



📸 Juan Meoño pic.twitter.com/oQlNMVt8Tf — Deportes_PL (@tododeportes_pl) October 19, 2025

Además de la competencia, la carrera tuvo un fuerte componente cultural y social, al rendir homenaje a las grandes figuras del deporte nacional que han dejado huella en el atletismo y en la historia deportiva del país.

La Carrera Leyendas de Guatemala no solo destacó por la calidad de los corredores, sino también por la masiva participación de aficionados y familias que se sumaron al evento, reforzando el espíritu de comunidad y el bienestar a través del deporte.

Con esta segunda edición, y en el marco de la 43 edición organizada por la ACD, la Carrera Leyendas de Guatemala se consolida como un evento histórico en el calendario deportivo nacional, proyectándose a seguir creciendo en futuras ediciones y motivando a nuevas generaciones de corredores.