¿Argentina repetirá o habrá sorpresa? La supercomputadora que simuló 10 mil veces el Mundial 2026 ya tiene favorito

El análisis de la Universidad de Reading, en Inglaterra, basado en 10 mil simulaciones completas del torneo de 48 equipos, sitúa a Argentina como la selección con mayores probabilidades de levantar el trofeo, aunque subraya la paridad con Francia y España.

El economista James Reade, profesor de esa universidad británica, dirigió el estudio. El modelo estima la fortaleza ofensiva y defensiva de cada selección a partir de todos los partidos internacionales disputados desde enero del 2023, ajusta según la cantidad de encuentros jugados por cada equipo —que varía entre 36 y 100— e incorpora la ventaja de localía en partidos no disputados en sedes neutrales.

Además, simula cada encuentro mediante goles esperados, aplica las reglas de desempate de la FIFA y recorre la fase de grupos y todas las rondas eliminatorias, incluidos los tiempos suplementarios y las definiciones por penales.

“Argentina aparece en primer lugar, pero lo que más llama la atención de esta simulación es el equilibrio que existe entre las principales candidatas. Francia y España son prácticamente indistinguibles, e Inglaterra no se queda atrás”, señaló Reade.

Según el ranquin elaborado por el estudio, el orden es el siguiente: Argentina, Francia, España, Brasil, Inglaterra, Portugal, Colombia, Países Bajos, Alemania y Uruguay.

Entre los países anfitriones, México se ubica en el puesto 16; Estados Unidos, en el 19, y Canadá, en el 24, lo que refleja expectativas moderadas para los organizadores del primer Mundial compartido por tres naciones.

Este panorama coincide con la publicación original de la Universidad de Reading, difundida el 8 de junio del 2026, que enfatiza la ausencia de una selección claramente dominante, a diferencia de ciclos anteriores.

El modelo académico contrasta con otras proyecciones que han favorecido a España, lo que resalta la complejidad de anticipar el desenlace de un torneo ampliado y altamente competitivo.

El Mundial 2026 iniciará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, antes Estadio Azteca. Argentina, vigente campeona del mundo, debutará el 16 de junio contra Argelia en el Grupo J, integrado además por Austria y Jordania. La final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Aunque las selecciones de la Concacaf no figuran entre las principales favoritas según el estudio, seis equipos de la confederación participarán en el torneo: los anfitriones Canadá (24), Estados Unidos (19) y México (16), además de Panamá (35), Haití (47) y Curazao (48).

El nuevo formato del certamen les ofrece mayores oportunidades de avanzar más allá de la fase de grupos. Los autores del estudio reconocen que estos modelos estadísticos proporcionan una referencia objetiva, pero advierten que el futbol siempre deja espacio a lo imprevisible dentro de la cancha.