Propietarios de palcos del Estadio Azteca amenazan con boicotear la inauguración del Mundial 2026

Roberto Ruano, representante de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, advirtió este lunes que, ante las restricciones para comercializar sus espacios y el acceso a alimentos y bebidas dentro del Estadio Azteca, no descartan impulsar acciones para boicotear la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio.

“Nos están orillando a aceptar el apoyo que nos está ofreciendo la CNTE. Si no hay diálogo de aquí al miércoles, el jueves pediremos respaldo a otros grupos que también están protestando”, afirmó Ruano.

El conflicto gira en torno a unos 15 mil lugares de palcos y plateas. La FIFA exige, como ocurre desde 1998, el control total de las localidades en los estadios sede de la Copa del Mundo.

Sin embargo, en el caso del Estadio Azteca existe un antecedente particular: durante su construcción en 1966, la empresa vendió estos espacios con derechos de uso por 99 años, lo que permite a sus propietarios asistir sin restricciones a eventos deportivos y espectáculos, incluidos los Mundiales de 1970 y 1986.

Ante las limitaciones impuestas para la próxima Copa del Mundo, Ruano aseguró que los propietarios consideran recurrir al apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y otros grupos sociales que recientemente han protagonizado protestas en la capital mexicana.

“Quiero hacer un llamado a Emilio Azcárraga para sentarnos a dialogar. Estamos a pocos días del Mundial y contamos con el respaldo de distintos sectores si continúa el bloqueo hacia nosotros”, advirtió.

Asimismo, denunció que las autoridades del estadio, junto con representantes de la FIFA, FIFA México y empresas involucradas, se han negado a recibirlos.

Ruano indicó que hoy a las 14:00 horas acudirán con los propietarios de palcos y plateas para notificar medidas legales que, según afirmó, les permiten ingresar alimentos y bebidas al recinto. “No quieren recibir la notificación, pero la vamos a dejar incluso debajo de la puerta”, concluyó.