Christian Eriksen evoluciona favorablemente tras sufrir un desmayo en el amistoso de Dinamarca ante Ucrania

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Christian Eriksen evoluciona favorablemente tras sufrir un desmayo en el amistoso de Dinamarca ante Ucrania

El mediocampista danés Christian Eriksen, de 34 años, evoluciona favorablemente después de sufrir un desmayo durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania disputado el domingo 7 de junio.

Raúl Barreno C. y EFE

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Odense (Denmark), 07/06/2026.- Denmark's Christian Eriksen in action with Ukraine's Oleh Ocheretko during the international soccer friendly match Denmark against Ukraine at Odense Stadium, in Odense, Denmark, 07 June 2026. (Futbol, Amistoso, Dinamarca, Ucrania) EFE/EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

En el minuto 65 del encuentro disputado en el Nature Energy Park de Odense, Christian Eriksen se llevó las manos al pecho y se desplomó. Foto Prensa Libre: EFE.

La Federación Danesa de Fútbol (DBU) informó este lunes 8 de junio que el jugador se encuentra estable, acompañado por su familia y con buen estado de ánimo. Además, indicó que podría recibir el alta hospitalaria en las próximas horas.

“Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa”, declaró el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en un comunicado oficial.

El incidente ocurrido en Odense evocó de inmediato el episodio que marcó la carrera de Eriksen durante la Eurocopa 2021. En aquel partido contra Finlandia, el futbolista sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado sobre el terreno de juego ante la angustia de compañeros, rivales y aficionados.

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Odense (Denmark), 07/06/2026.- Denmark's and Ukraine's players accompany Danish player Christian Eriksen to a waiting ambulance during the international soccer friendly match Denmark against Ukraine at Odense Stadium, in Odense, Denmark, 07 June 2026. Danish player Christian Eriksen collapsed on the grass in the second half of match but was able to leave the field on his own. (Futbol, Amistoso, Dinamarca, Ucrania) EFE/EPA/Bo Amstrup DENMARK OUT

VIDEO | Christian Eriksen se desploma durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania tras sufrir un episodio cardíaco

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Lo ocurrido durante el partido

En el minuto 65 del encuentro disputado en el Nature Energy Park de Odense, Eriksen se llevó las manos al pecho y cayó al césped.

El futbolista perdió momentáneamente el conocimiento, pero se recuperó poco después. Abandonó el terreno de juego consciente y fue trasladado al Hospital Universitario de Odense para una evaluación médica.

Posteriormente, las autoridades decidieron suspender el encuentro.

Antecedentes médicos

Eriksen ya había sufrido una emergencia médica durante la Eurocopa 2021, cuando padeció un paro cardíaco en el partido entre Dinamarca y Finlandia.

Desde entonces utiliza un desfibrilador automático implantable (DAI), dispositivo diseñado para detectar y corregir alteraciones graves del ritmo cardíaco.

Según los primeros reportes difundidos por medios daneses, el dispositivo habría funcionado correctamente durante este nuevo episodio, aunque las autoridades médicas continúan con las evaluaciones correspondientes.

Pese a esa condición, Eriksen ha mantenido su carrera profesional al más alto nivel y actualmente juega en el VfL Wolfsburg de la Bundesliga alemana.

Reacciones

El incidente generó preocupación entre jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

Mientras recibía atención médica, futbolistas de ambas selecciones formaron un círculo alrededor del jugador para resguardar su privacidad.

Además, clubes como Manchester United y Tottenham Hotspur, donde militó anteriormente, expresaron mensajes de apoyo a través de sus canales oficiales.

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