VIDEO | Christian Eriksen se desploma durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania tras sufrir un episodio cardíaco

Christian Eriksen protagonizó un momento de gran preocupación este domingo al desplomarse sobre el césped durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania disputado en Odense. El mediocampista cayó al minuto 65 después de llevarse la mano al pecho, lo que obligó a la inmediata intervención de los servicios médicos y a la suspensión del encuentro.

Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes sociales y mostraron la reacción de sus compañeros, quienes pidieron asistencia médica de urgencia mientras el marcador favorecía 2-1 a Dinamarca.

Horas después, el doctor de la selección danesa, Morton Boesen, informó que el marcapasos implantado a Eriksen tras el episodio sufrido en la Eurocopa de 2021 funcionó correctamente. El futbolista permaneció inconsciente solo unos instantes y recuperó la consciencia poco después.

Según el cuerpo médico, Eriksen pudo comunicarse de inmediato con los especialistas y abandonó el campo por sus propios medios. La Federación Danesa confirmó que el jugador se encuentra consciente y en buen estado dentro de las circunstancias.

🌐🇩🇰 CHRISTIAN ERIKSEN CAYÓ DESPLOMADO EN LA CANCHA



EL ÁRBITRO FINALIZÓ EL PARTIDO ENTRE DINAMARCA Y UCRANIA pic.twitter.com/Ya89EEWxM8 — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) June 7, 2026

El incidente ocurrido en Odense evocó de inmediato el episodio que marcó la carrera de Eriksen durante la Eurocopa 2021. En aquel partido contra Finlandia, el futbolista sufrió un paro cardíaco y tuvo que ser reanimado sobre el terreno de juego ante la conmoción de compañeros, rivales y aficionados.

Tras ser estabilizado y trasladado a un hospital, Eriksen inició un largo proceso de recuperación que lo mantuvo alejado de las canchas durante 259 días. Su regreso al fútbol profesional fue posible gracias a la implantación de un desfibrilador automático.

Actualmente, el mediocampista del Wolfsburgo será sometido a nuevas evaluaciones médicas para determinar las causas del incidente registrado este domingo. Los especialistas continuarán monitoreando su estado de salud en las próximas horas.

A sus 34 años, Eriksen sigue siendo considerado un ejemplo de resiliencia en el deporte. La evolución de su condición mantiene atentos a aficionados, jugadores y dirigentes del fútbol internacional, que esperan noticias positivas sobre el futbolista danés.