Con visa válida y pasaporte diplomático: el árbitro que se quedó sin Mundial por decisión de EE. UU.

El Gobierno de Somalia calificó este martes 9 de junio de “lamentable” la decisión de las autoridades migratorias de Estados Unidos de denegar la entrada al árbitro Omar Abdulkadir Artan, quien iba a convertirse en el primer somalí en dirigir un partido en la historia de una Copa del Mundo. Somalia exigió explicaciones tanto a Washington como a la FIFA.

En un comunicado conjunto, los ministerios de Juventud y Deportes y de Relaciones Exteriores anunciaron que realizan “gestiones diplomáticas” con las autoridades competentes de EE. UU. y la FIFA para obtener una “explicación clara” sobre el incidente.

“Es lamentable que, al parecer, se haya producido tal trato y el Ministerio está siguiendo de cerca la situación”, señalaron.

Las autoridades somalíes destacaron que Artan “ha representado a su país, a su profesión y al deporte somalí con distinción”. Su participación internacional, añadieron, “es motivo de orgullo y honor para todos los somalíes y refleja el progreso y los avances positivos que están logrando los deportistas y responsables deportivos somalíes en la escena mundial”.

Reacción del árbitro y de la FIFA

El propio Artan, de 34 años y elegido mejor árbitro masculino de África en 2025 por la CAF, emitió un comunicado en el que agradeció el apoyo recibido: “A pesar de las circunstancias, mantengo una actitud positiva y estoy centrado en los próximos retos de mi carrera como árbitro. Quiero dar las gracias a la FIFA y a la CAF por todo su apoyo y me comprometo a mantener mi nivel arbitral mientras me concentro en el futuro”. También deseó “mucho éxito” a sus colegas y expresó su ilusión por participar en futuras competiciones.

La FIFA confirmó este lunes que Artan fue retirado de la lista de árbitros del torneo: “La FIFA puede confirmar que el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá formarse ni arbitrar en el Mundial 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos”. El organismo subrayó que no interviene en los procesos migratorios del país anfitrión y que las autoridades estadounidenses le informaron de que su situación “no cambiará por el momento”.

🇸🇴🇺🇸⚽️ De la ilusión a la deportación. ✈️🛑



El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido el mejor de África y seleccionado oficialmente por la FIFA para el Mundial, compartió una selfie con el texto “Off to Miami” (rumbo a Miami) poco antes de su vuelo desde Estambul.



Sin… pic.twitter.com/17Me5V5XDu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 9, 2026

Detalles del incidente

Artan aterrizó el 6 de junio en el Aeropuerto Internacional de Miami procedente de Estambul. Tras un proceso adicional de verificación, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) lo declaró inadmisible debido a problemas en la verificación de antecedentes y le denegó la entrada, pese a que viajaba con una visa válida y un pasaporte diplomático emitido específicamente para facilitar su participación. Posteriormente regresó a Estambul.

🇺🇸🏆⚽️🔥 MUNDIAL 2026:



El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, elegido por la FIFA para el Mundial 2026 y distinguido por la CAF como mejor árbitro africano de 2025, fue rechazado al llegar a Estados Unidos en el aeropuerto de Miami y deportado de regreso a Estambul. pic.twitter.com/FwPcREjQaN — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 8, 2026

Restricciones de viaje

Somalia, país afectado por la violencia yihadista, figura en la lista de naciones cuyos ciudadanos están sujetos a restricciones de ingreso a EE. UU. impuestas por el Gobierno del presidente Donald Trump. Entre esos países también figuran Afganistán, Libia, Irán y Yemen.

Estas medidas afectan a decenas de naciones y han generado críticas por su impacto en eventos internacionales como el Mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

El caso se suma a otros incidentes relacionados con visas durante el torneo, como retrasos en los trámites de la selección de Irán. Artan, integrante del panel FIFA desde 2018 y con experiencia en la Copa Africana de Naciones, no podrá incorporarse al centro de entrenamiento de árbitros en Miami, por lo que queda descartada cualquier posibilidad de dirigir encuentros del torneo.

El incidente ha provocado reacciones en redes sociales y entre figuras del fútbol, que lo consideran un ejemplo de los problemas organizativos que afronta un Mundial que comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. El torneo concluirá el 19 de julio.