“Haré historia”: el árbitro somalí excluido del Mundial 2026 regresa a casa como un héroe

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“Haré historia”: el árbitro somalí excluido del Mundial 2026 regresa a casa como un héroe

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, cuya entrada a Estados Unidos fue denegada cuando se dirigía a participar en el Mundial 2026, fue recibido como un héroe a su regreso a Somalia.

Redacción EFE

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MOGADISHU (Somalia), 10/06/2026.- FIFA referee Omar Abdulkadir Artan (C) is greeted by supporters upon his arrival at the airport in Mogadishu, Somalia, 10 June 2026. Artan was given a hero's welcome after US authorities denied him entry to the 2026 FIFA World Cup. (Mundial de Fútbol, Mogadiscio) EFE/EPA/SAID YUSUF WARSAME

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan (centro) es recibido como un héroe por sus seguidores a su llegada al aeropuerto internacional de Mogadiscio, tras serle denegada la entrada a Estados Unidos para el Mundial 2026. Foto Prensa Libre: EFE.

Decenas de personas, entre aficionados, periodistas y autoridades, le dieron la bienvenida este 10 de junio de 2026, en el Aeropuerto Internacional Aden Adde, en Mogadiscio, al colegiado, Omar Abdulkadir Artan, que debía convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en la historia de la Copa del Mundo, según imágenes difundidas por medios locales.

Vestido con un chándal negro de la FIFA, el árbitro recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que terminó colocándose sobre los hombros.

"No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", afirmó Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

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"Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", aseguró.

El árbitro agradeció asimismo las muestras de apoyo recibidas en los últimos días tras conocerse la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

El ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, subrayó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional.

El ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, también expresó su respaldo al colegiado y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

El caso provocó una fuerte reacción en Somalia después de que las autoridades estadounidenses impidieran la entrada de Artan al país el pasado 6 de junio, tras aterrizar en Miami procedente de Estambul.

Un portavoz del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos indicó que el árbitro fue considerado "inadmisible" por problemas detectados durante el proceso de verificación de antecedentes.

El Gobierno somalí calificó el martes de "lamentable" el incidente y anunció gestiones diplomáticas para solicitar explicaciones a Washington y a la FIFA.

Artan, elegido árbitro masculino del año del 2025 por la Confederación Africana de Futbol (CAF), iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido mundialista.

La Copa del Mundo comienza este jueves y se disputará hasta el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

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