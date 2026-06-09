Interrogado durante 11 horas y deportado: el árbitro somalí que se quedó sin Mundial 2026

“Quisiera agradecer a la FIFA y a la CAF por su apoyo y me comprometo a mantener mis niveles de arbitraje altos mientras me concentro en el futuro”.

Con esas palabras, pronunciadas en Turquía tras ser deportado de Estados Unidos, Omar Abdulkadir Artan resumió su reacción ante el revés que le impidió participar en la Copa del Mundo 2026, según recoge la BBC en una nota periodistica.

De acuerdo con la cadena británica, el árbitro somalí, nombrado mejor árbitro africano del 2025 por la Confederación Africana de Futbol (CAF), estaba a punto de convertirse en el primer referí de Somalia en dirigir en una Copa del Mundo.

Sin embargo, las autoridades migratorias estadounidenses le negaron el ingreso en el Aeropuerto Internacional de Miami, pese a que contaba con visa y pasaporte diplomático.

La BBC informó que Artan fue sometido a un interrogatorio durante 11 horas. “Estoy muy, muy decepcionado. Soy simplemente un árbitro que intenta hacer realidad su sueño: el mayor sueño de mi vida, venir a la Copa del Mundo”, declaró.

“Tenía los documentos en regla y todo lo demás. Tenía el visado correcto”, añadió antes de ser trasladado a un centro de retención y enviado de regreso a Estambul.

En otra declaración recogida por la BBC, Artan manifestó: “Quiero agradecer a la familia del futbol por sus mensajes y les deseo a mis colegas los mejores éxitos durante el Mundial y espero con entusiasmo poder unirme a ellos otra vez en competencias futuras”.

La FIFA confirmó la exclusión. En un comunicado citado por la BBC, el organismo indicó que “el árbitro Omar Abdulkadir Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de que se le negara la entrada a Estados Unidos”.

Asimismo, aclaró que no controla los procesos migratorios de los países anfitriones y que las decisiones sobre admisión corresponden a las autoridades de cada país. Según la BBC, Artan atribuyó lo ocurrido a las restricciones migratorias aplicadas a su país. “Creo que tienen un problema con mi país”, afirmó.

Somalia figura entre los países sujetos a restricciones migratorias impuestas por la actual administración estadounidense.

We are all Omar Abdulkadir. pic.twitter.com/7ViTatCWwC — I.R. Iran in Tunisia🎒(تونس) (@IranembTun) June 9, 2026

Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA, había organizado en Miami un centro de entrenamiento obligatorio para los 52 árbitros y 88 árbitros asistentes designados para el torneo. Artan ya no formará parte de ese grupo.

Desde Somalia surgieron numerosas reacciones. Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio de Juventud y Deportes, declaró —según la BBC— que negar la entrada a Artan “no solo lo perjudica personalmente a él sino que socava el compromiso del futbol de imparcialidad, mérito y el espíritu de juego limpio”.

La Federación Somalí de Futbol solicitó una aclaración urgente a la FIFA. Artan es árbitro FIFA desde el 2018 y cuenta con experiencia en la Copa Africana de Naciones del 2023.

Pese a lo ocurrido, el referí optó por enfocarse en el futuro. Su frase “me concentro en el futuro” resume la postura de un profesional que busca seguir adelante después de quedar fuera del torneo más importante de su carrera.

El Mundial 2026 comenzará sin él, pero su historia ya forma parte de las narraciones humanas que rodean al primer torneo organizado conjuntamente por tres países.