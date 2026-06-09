La accidentada preparación de Congo: del ébola al cambio de sede para enfrentar a Chile

La preparación de la República Democrática del Congo rumbo al Mundial 2026 sigue marcada por las dificultades. Tras la cancelación del amistoso ante Chile en territorio español por precaución sanitaria debido al brote de ébola en el país africano, el encuentro se disputará finalmente este martes 9 de junio en Orleans, Francia.

El partido, que originalmente estaba programado en La Línea de la Concepción, Cádiz, fue rechazado por las autoridades locales españolas tras evaluar los riesgos asociados al brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo. Según informaron medios españoles, el Ministerio de Sanidad no autorizó el encuentro por “prudencia sanitaria”, lo que obligó a ambas federaciones a buscar una nueva sede de urgencia.

Tras intensas gestiones, se confirmó que el duelo se jugará en el Stade de la Source de Orleans a las 9.00 horas de Guatemala y a puerta cerrada, sin presencia de público.

Un camino complicado para el Congo

La selección africana, que volverá a disputar un Mundial después de 52 años, ha tenido que modificar drásticamente su planificación. Abandonó su concentración en Kinshasa por el brote de ébola, se trasladó a Europa —principalmente a Bélgica— y ahora enfrenta constantes cambios logísticos. El equipo incluso estuvo concentrado en Marbella, Málaga, antes de viajar este lunes a Francia.

Chile, por su parte, llega a este compromiso tras caer 2-1 ante Portugal en la Fecha FIFA. La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, busca cerrar esta ventana internacional con sensaciones positivas y minutos de rodaje antes del inicio del Mundial 2026.

Este amistoso se convierte en uno de los últimos ensayos para la República Democrática del Congo antes de su participación en el Mundial 2026. Para Chile, representa una oportunidad para continuar evaluando jugadores y afinar aspectos tácticos de cara a sus próximos compromisos internacionales.