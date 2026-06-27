VIDEO | Así festejó Cabo Verde su histórico pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Cabo Verde hizo historia este viernes 26 de junio al clasificarse a los dieciseisavos de final de un Mundial. El empate 0-0 frente a Arabia Saudita, combinado con la derrota de Uruguay ante España, le permitió avanzar como segundo lugar del Grupo H.

Los Tiburones Azules cumplieron el objetivo que se habían trazado antes del torneo y firmaron la mejor actuación en la historia del fútbol caboverdiano. La clasificación llegó en su debut absoluto en una Copa del Mundo.

El pitazo final desató una celebración inolvidable en el Houston Stadium y en Cabo Verde. Jugadores, suplentes y cuerpo técnico invadieron el campo entre abrazos, lágrimas y saltos de emoción al confirmar el histórico pase a la siguiente ronda.

La escena más emotiva la protagonizó el arquero Vozinha, quien rompió en llanto tras mantener el arco en cero. Luego se acercó a la tribuna para abrazar a su madre, en una imagen que rápidamente se volvió viral durante el Mundial 2026.

La clasificación también desató una multitudinaria celebración en Praia, la capital de Cabo Verde. Las calles se llenaron de bocinas, tambores, cánticos y fuegos artificiales tras el pitazo final.

Ahora, la ilusión se traslada a los dieciseisavos de final, donde Cabo Verde enfrentará a la vigente campeona del mundo, Argentina. Será el primer duelo entre ambas selecciones y el mayor desafío en la historia del conjunto africano.

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🇨🇻 La seleccion 69ª del mundo no pierde un partido en el Mundial, se mete como segunda y jugará contra la campeona del mundo



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Cabo Verde también hizo historia al convertirse en la primera selección en avanzar a la siguiente ronda de un Mundial sin ganar un solo partido en la fase de grupos. Sus tres empates y una sólida defensa le bastaron para conseguir el boleto a los dieciseisavos de final.

Ahora, los Tiburones Azules afrontarán el mayor reto de su historia al medirse con Argentina. El conjunto africano buscará prolongar su sueño mundialista apoyado en la disciplina, la fe y el respaldo de todo un país.