En la recta final de los Juegos Olímpicos de París 2024, este sábado 10 de agosto se disputó la maratón, que es una de las competencias más esperadas y exigentes del evento.

Dentro de la misma, donde compitieron 82 atletas de todo el mundo, destacó la participación del guatemalteco Alberto González, quien ese el sexto maratonista nacional en hacerse de un lugar dentro de esta prueba en los Olímpicos.

González logró completar LA maratón en un tiempo de 2:22:12, colocándose en la posición 66 de 71 atletas que terminaron la carrera.

Aunque se trata de un hecho significativo, el guatemalteco indicó que no fue su mejor carrera. “La verdad que al final, pensé que no iba a terminar esa competencia porque me estresé mucho. La verdad, la última noche casi no dormí casi nada”, aseguró González.

Cabe recordar que en febrero de este año González sufrió una descompensación que lo llevó al hospital, poco después de que varios problemas bronquiales le impidieran finalizar la Media Maratón Max Tott en enero.

Tras semanas de recuperación, el atleta regresó al entrenamiento, consciente de que las interrupciones podían afectar su progresión a los Olímpicos.

“Tengo mucha paciencia con la maratón. En esta ocasión nos fuimos bastante de nuestro tiempo”, dijo el maratonista al Comité Olímpico Guatemalteco luego de finalizar la carrera en París este sábado 10 de agosto.

El maratonista también compartió que, en medida que la carrera avanzaba, se sintió cada vez más aislado del grupo inicial. “Me quedé muy solo. Todo el grupo se fueron. Solo 10 kilómetros aguanté con el grupo, luego empecé a encontrar a uno como en el kilómetro 21 en la media maratón”, explicó.

Sin embargo, fue en ese momento cuando González pudo continuar y superar a otros competidores: “Ahí empecé a sentirme mejor porque estaba solo, pensé que iba a llegar de último y empecé a rebasar a los corredores y ahí mantuve el paso”.

A pesar de las dificultades, el corredor se mostró agradecido por haber completado la prueba: “No tengo palabras. La honra y la gloria sea para Él, me dio una segunda oportunidad y aquí estamos”, expresó emocionado.

González también agradeció el apoyo de su familia, del Comité Olímpico y de todos los guatemaltecos que lo siguieron durante la competencia. “Gracias por ver, aunque no fue una buena carrera, pero allí estamos. Dimos lo mejor”.