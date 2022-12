Invitó a su novio al Mundial, le propuso matrimonio y este no aceptó: La viral historia de dos aficionados argentinos en el Mundial de Qatar

Tras unos días en Qatar, y gracias a la ilusión que la Selección Argentina, con Leo Messi como principal líder despertó dentro de sus aficionados tras su clasificación a los cuartos de final en donde enfrentarán a Países Bajos, Aixa decidió tomar un paso valiente y manifestó su deseo de contraer matrimonio.

“Yo traje a Lucas, le regalé los pasajes para que venga acá, así que si llegamos a la final me encantaría que me proponga casamiento” dijo la chica en un video.

Lucas, a quien las palabras lo tomaron por sorpresa, no respondió con afirmación y dijo: “Uh, heavy. Yo tengo una propuesta mejor: si ganamos y todo, el próximo Mundial la invito yo a festejar juntos. Invito todo yo”.

La chica no pareció tomárselo a mal y prosiguió: “Es un Mundial, así que no voy a decir que no. Vamos paso a paso, todo puede llegar”.

